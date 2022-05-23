圖文教你做／只是口頭聊天...下秒手機廣告竟瘋狂推銷 擺脫糾纏只要這招

你也曾被廣告「讀心」嗎？最近有網友分享，明明和同事聊天聊到電動牙刷，不到5分鐘，明明沒搜尋過關鍵字的手機竟跳出電動牙刷相關廣告，這讓她強烈懷疑手機絕對會竊聽！對此，有內行網友分享解決妙招，只要一步設定即可排除被竊聽的風險。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享梗圖調侃，當你用手機逛網拍時，手機上的APP「就定位開始竊聽」，不只是在手機上瀏覽訊息，她透露某次和同事聊天聊到電動牙刷，才聊5分鐘左右，手機社群APP裡的「廣告竟然莫名其妙跳出電動牙刷」，她甚至根本沒有搜尋過同個關鍵字，懷疑手機就是會「竊聽」。

網友們心有戚戚焉，留言抱怨「我還覺得我的手機會讀心，我只有心裡在想就跳出廣告了」、「正常啊，臉書整天要求我打開麥克風跟攝影機的權限，不知道是想幹什麼」、「當然隨時隨地在聽啊...不然為什麼妳隨時叫Siri為什麼都會回妳？」、「上次搜尋完一個產品，之後沒完沒了，歸剛欸！廣告被各大品牌廣告占滿，這關鍵字整合廣告真是一絕」、「這就是大數據時代呀，不意外」。

有內行網友就提供解決辦法，若是iPhone用戶，可透過設定→隱私權→麥克風路徑調整關閉麥克風使用權限，即可避免疑似「竊聽」事件發生。安卓手機用戶的變更設定路徑則是進入「設定」後進入「隱私權」，接著點擊關閉「麥克風存取權」即可完成變更。

iPhone用戶可透過設定／隱私權／麥克風路徑關閉APP使用麥克風權限。 圖截自手機畫面

其實，「Siri竊聽」早已是國內外引人熱議的話題，但今年二月蘋果公司終於正面坦承有關竊聽的事實，蘋果公司說明iOS 15作業系統存在bug，在發現問題後立刻停止審查並刪除所有用戶未自主選擇分享內容的使用者資訊。

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