圖文教你做／只是口頭聊天...下秒手機廣告竟瘋狂推銷 擺脫糾纏只要這招
你也曾被廣告「讀心」嗎？最近有網友分享，明明和同事聊天聊到電動牙刷，不到5分鐘，明明沒搜尋過關鍵字的手機竟跳出電動牙刷相關廣告，這讓她強烈懷疑手機絕對會竊聽！對此，有內行網友分享解決妙招，只要一步設定即可排除被竊聽的風險。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享梗圖調侃，當你用手機逛網拍時，手機上的APP「就定位開始竊聽」，不只是在手機上瀏覽訊息，她透露某次和同事聊天聊到電動牙刷，才聊5分鐘左右，手機社群APP裡的「廣告竟然莫名其妙跳出電動牙刷」，她甚至根本沒有搜尋過同個關鍵字，懷疑手機就是會「竊聽」。
網友們心有戚戚焉，留言抱怨「我還覺得我的手機會讀心，我只有心裡在想就跳出廣告了」、「正常啊，臉書整天要求我打開麥克風跟攝影機的權限，不知道是想幹什麼」、「當然隨時隨地在聽啊...不然為什麼妳隨時叫Siri為什麼都會回妳？」、「上次搜尋完一個產品，之後沒完沒了，歸剛欸！廣告被各大品牌廣告占滿，這關鍵字整合廣告真是一絕」、「這就是大數據時代呀，不意外」。
有內行網友就提供解決辦法，若是iPhone用戶，可透過設定→隱私權→麥克風路徑調整關閉麥克風使用權限，即可避免疑似「竊聽」事件發生。安卓手機用戶的變更設定路徑則是進入「設定」後進入「隱私權」，接著點擊關閉「麥克風存取權」即可完成變更。
其實，「Siri竊聽」早已是國內外引人熱議的話題，但今年二月蘋果公司終於正面坦承有關竊聽的事實，蘋果公司說明iOS 15作業系統存在bug，在發現問題後立刻停止審查並刪除所有用戶未自主選擇分享內容的使用者資訊。
▪ 【速報】Netflix為迷因「買不到快篩」道歉 提3承諾改善仍掀網友互戰
▪ 等iPhone14先買「過渡機」 iPhone 13哪款最保值？網友直指這一台
▪ 與病毒共存更愛趴趴走？錯！Google最新數據一次看 台人乖乖「類封城」
▪ 比爾蓋茲自爆是三星手機用戶 不挺自家微軟手機原因曝光
▪ 【周報】一周數位爆報／蘋果iPhone 14「從頭到尾」外洩不停 Netflix直搗快篩之亂？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言