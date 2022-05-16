圖文教你做／AirDrop淪騷擾、散布不雅照工具 教你3招自保
iPhone內建的AirDrop功能便於蘋果使用者分享檔案、照片等，不僅沒有檔案大小限制，更不會壓縮檔案品質，是相當方便的iPhone小工具。不過，AirDrop也經常淪為擾擾、惡作劇的工具，日前曾有人在飛機起飛前利用AirDrop發送令人不安的飛安事故照片，引起乘客恐慌。
10日，AndoluJet航空公司有一班從以色列台拉維夫飛往土耳其伊斯坦堡的波音737客機，載有約160名乘客，機上多數人同時透過iPhone的AirDrop功能收到奇怪請求，同意請求的乘客隨即看到2009年土耳其航空1951號班機空難及2013年韓亞航空214號班機空難殘骸等飛安事件照片。驚悚圖片引起乘客們一陣驚慌，當局起初擔心是恐怖攻擊或網路攻擊，最後才查明竟只是9名以色列青少年不懷好意的惡作劇。
透過iPhone內建的AirDrop功能隔空傳送相當方便，是果粉族一大福音，但也非常容易讓自己陷入成為「被騷擾對象」的危機。果粉若想避免遭陌生人惡意傳騷擾檔案，除了可在收到陌生訊息時按下拒收，也要切記2點，建議在不需要使用時將AirDrop功能關閉，或保持開啟狀態，但設定接受「僅限聯絡人」傳送來的檔案，即可避免受到陌生人騷擾。
步驟一：：下拉螢幕，打開右上方工具列，直接點擊AirDrop可開啟（顯示色為藍色）或關閉
步驟二：長按AirDrop可開啟設定「傳送對象」，使用者可選擇開放所有人、僅限聯絡人或關閉接收
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