圖文教你做／小資族算每月花費卡關Excel 關鍵在做錯這動作
剛開始入門在使用Excel時候，每個單元格都會細心的填入數字以及單位，但好不容易要把剛學會的公式套用進去卻發現無法運算？到底是哪裡出錯了呢？
🔍檢查:
1.公式是否有錯誤
2.儲存格是否自行添加單位（Excel的公式只接受數值格式，自行填入的單位通常會變成無法運算的文字格式）
🚩儲存格格式快捷鍵
🚩如何添加單位還可以計算?
Q：小資族小明下定決心要好好控制每個月的花費，再填寫完表格後卻發現不能使用加總公式（SUM），要如何正確且快速的添加單位呢
A：選取想增加單位的儲存格👉快捷鍵「Ctrl+1」👉「自訂」內的「G／通用格式 」
🚩G/通用格式是什麼？
1.暫且把它當作一個可以計算的數字格式
2.前後皆可添加文字
我們可以發現在設定儲存格格式中除了G／通用格式以外，自訂清單內還有很多符號像，像是@、#、0都各別有哪些功能呢?
以下介紹幾個比較實用的符號。
🚩@：文字預留位置，表示原儲存格格式內文字
🚩#：數字預留位置，差別為#具備四捨五入功能；0為補上無數字的位置
🚩0：數字預留位置，0為補上無數字的位置但同樣具備四捨五入的功能。
《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》
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