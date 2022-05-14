圖文教你做／Apple ID爆大規模個資外流 提升安全性靠「雙重認證」這招
先別慌張（客服溫柔口氣
近期傳出蘋果 Apple ID 疑似有大規模帳號密碼外流的消息，上週看到新聞的時候還覺得「不太可能吧真假」，結果今天中午就電獺少女就有兩名成員在群組喊聲表示，收到 Apple ID 從中國南京市登入的通知，這邊大家先不要緊張，還是能夠靠開啟「雙重認證」和使用多組密碼來預防帳號被盜用。
若你的 iPhone 最近也有跳出類似通知，顯示你的 Apple ID 從奇怪的地方登入，先別緊張！只要點選「不允許」，並再開啟雙重認證，可以讓你的個資獲得多一層的保障，接著就帶大家看看該如何開啟雙重認證。
從 iPhone 開啟雙重認證
路徑：點選 iPhone 的「設定」>「你的姓名」，接著選擇「密碼與安全性」，就可以在此開啟雙重認證啦！
啟用雙重認證後，代表你只能在受信任的裝置或網頁上來存取帳號，而當你第一次從新裝置登入 Apple ID 時，除了必須得輸入密碼外，還要再輸入驗證碼，才算成功登入（並且信任這個新裝置）。另一方面，使用雙重認證後，代表沒辦法只靠密碼來存取帳號，因此你的 Apple ID 和儲存在蘋果裝置的個人資訊，都能擁有更高的安全性，那大家也記得在啟用此功能後，必須記牢記 Apple ID 的帳號和密碼，且確保受信任電話號碼是最新且正確的。
設定多組密碼
另一個可以避免帳號大量被盜的方式就是，在不同平台間設定多組不同的密碼，我們都知道密碼超難記，常常很多人的習慣，是會在各大平台設定同一組密碼，但這樣萬一不幸某個平台某天被駭客攻擊，很有可能你儲存在網路各處的個資都會一併被惡意竊取，因此保持設定多組密碼的習慣，也算是保障自己個資的方式之一！
最後如果擔心自己的 Apple ID 被盜用的話，已可以留意電子信箱中，有沒有收到「Apple ID 被用來登入你不認得，或最近並未登入的裝置」的通知，或是明明你最近沒改過密碼，卻收到「你的 Apple ID 密碼已更改或帳號資訊已更新」的 E-mail，若出現上述這兩種狀況，也先不要緊張，可以趕快設定剛提到的「雙重認證」或更換密碼來解決問題，養成定期檢查和更換密碼習慣，減少個資外洩悲劇發生的可能。
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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