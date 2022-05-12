圖文教你做／如何視訊看診？「健康益友APP」操作流程一次看

國內確診人數不斷攀升，居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類人今（12）日起「快篩陽性視同確診」，可透過遠距視訊診療醫師，協助評估確認結果，居家照護需求也持續增加。目前居家照護有3管道，包含各地方政府的責任院所及數百家診所負責，還有健保快易通視訊診療院所，另一則是健康益友APP。

居家照護確診者只要下載健康益友APP，註冊基本資料後，依自身情況選擇「防疫專案」或「居家隔離檢疫」方案，即可線上預約醫師視訊診療。以下《聯合新聞網》為您整理「健康益友APP」操作方法，詳細教學使用步驟。

步驟一：下載「健康益友APP」並輸入手機號碼進入驗證程序。

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步驟二：填寫個人資料後，依自身狀況選擇方案。

防疫專案（限領有中華民國健保卡者申請）

居家隔離檢疫方案（限國內正接受居家隔離檢疫者申請）

步驟三：選擇提供視訊診療的醫療院所、科別及醫師，再選定診療日期與時間。

步驟四：填寫諮詢需求並拍照上傳健保卡即完成預約。

步驟五：至預約時間，點選「進入諮詢室」，待醫病雙方進入諮詢室即可開始視訊諮詢。

（諮詢時請向醫師出示健保卡，以確認身分）

步驟六：從系統中可查看醫師給予的回饋建議，即完成視訊診療程序。

怎麼領藥？

若醫師有開立處方，請本人或親友攜帶健保卡至本次諮詢之醫療院所指定櫃台批價領藥。

申請視訊診療事前準備

指揮中心表示，5月12日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間快篩陽性民眾「預約視訊診療評估結果前的配合準備事項」，包括以下4項：

1.自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣／檢測片，寫上姓名及檢測日期。

2.將檢測判讀後之檢測卡匣／檢測片及健保卡放在一起拍照。

3.預約遠距醫療或視訊診療門診時將照片上傳。

4.配合於醫師視訊評估時出示讀陽性之檢測卡匣／檢測片。

圖／指揮中心提供

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