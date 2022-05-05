圖文教你做／IG限動可加音樂玩給你看 實測23年前〈ㄘㄨㄚˋ冰進行曲〉也能播
Instagram（IG）花樣愈來愈多了！Instagram Reels日前在台開放，可以做出15至60秒的創意短片。一名網友發現IG的限時動態（story）新增「音樂」功能，可以選擇的歌曲相當多元，但非每一首歌都有，《聯合新聞網》除了帶你做一次外，也實測阿雅23年前唱的〈ㄘㄨㄚˋ冰進行曲〉也搜尋得到喔。
一名網友在Dcard發文表示，發現IG限動的功能列多了音樂的符號（或貼紙符號下的「音樂」選項），可以自己去搜尋歌曲，「而且連那種YouTube只有幾千觀看的小眾歌曲都有」，有些歌曲可顯示滾動式歌詞，並能選擇秒數與段落，相當方便。
不少網友看完大讚台灣終於開放這功能了，「不然每次看國外的人用都顯示，你所在的國家沒有這個功能。」、「2019人還在歐洲的時候那邊就能用了，一回台灣精選都沒辦法聽聲音，2022終於可以用了」、「華語歌也太少了吧」、「看我把IG當抖音用」
而限動的音樂功能其實是日前Instagram Reels正式登台，使用者可拍出15秒、30秒或60秒的長度上限的Reels創意短片，並能調整影片速度（0.3×～4×），豐富視覺效果。不過，要如何使用限動的音樂功能呢？步驟如下：
1.拍好影片或照片→右上方貼紙圖案→點選「音樂」
2.可透過搜尋列搜尋音樂→來搜搜看「ㄘㄨㄚˋ冰進行曲」
3.選好歌曲後可試聽、秒數（5～15秒）、段落及專輯封面格式
4.可再調整音樂名稱的位置→分享至限時動態／摯友或純下載（音訊會遭到移除）就成功
5.成果展示（註：請注意音量）
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