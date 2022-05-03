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圖文教你做／輕鬆去除音樂人聲 VocalRemover線上做免安裝

聯合新聞網 / 免費資源網路社群
（圖／免費資源網路社群提供）
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之前介紹過一些很強大的「去人聲」工具，透過這些線上服務，使用者將音樂檔案上傳、以 AI 演算法快速把歌曲中的聲音和音樂伴奏分開，之前推薦的 SongDonkey、AudioStrip、Lalal.ai 和 Moises.ai 都能做到，有些甚至還能分離出歌曲裡不同的部分，像是伴奏、低音、鼓聲（drums）或鋼琴聲，非常強大！至於效果好不好除了取決於服務本身訓練的模型，歌曲本身還是佔大多數。

本文要介紹「Vocal Remover and Isolation」是一個免費線上去除人聲工具，使用者選擇要處理的音樂檔案，就能借助於強大 AI 技術將歌曲中的聲音與音樂分離出來，整個過程無需下載、安裝軟體，只要透過瀏覽器就能進行，而且處理後音樂音質不會因此打折，這項技術雖然複雜，但是使用者在操作上卻很簡單，更重要的是完全免費！

在這個網站還有提供其他音訊相關工具，包括：改變音樂曲調、改變節奏、修剪歌曲、連接歌曲、線上錄音機、卡拉 OK 紀錄、音樂格式轉換器、辨識音樂節奏、辨識音樂音調和麥克風測試，如果有需要可以試試看。

Vocal Remover and Isolation

https://vocalremover.org/ch/

使用教學

STEP 1

開啟 Vocal Remover and Isolation 網站預設會看到分離歌曲的人聲和伴奏功能，從左側可選擇不同的音樂工具，因為原始網頁為英文語系，使用簡體中文介面看起來翻譯會有一點奇怪（而且有些地方有缺字的情形），如果不習慣簡體中文也可從左下角切換為其他語系。

（圖／免費資源網路社群提供）
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STEP 2

點選「選擇文件」後找到要處理的音樂檔案，等待將檔案上傳到伺服器。

（圖／免費資源網路社群提供）
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接著會有一段處理時間，需要將網頁保持開啟狀態等待完成。

（圖／免費資源網路社群提供）
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STEP 3

完成後會看到原有的歌曲被分為音樂和聲樂（人聲）兩個音軌，點選左下角「播放」預覽，就會聽到只有音樂、沒有人聲的伴奏版本，拖曳最前面的音量大小來瀏覽只有伴奏或是只有人聲的版本，也能點選音軌快速跳轉到特定段落。

（圖／免費資源網路社群提供）
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STEP 4

點選右下角按鈕可以保存音樂、人聲或是「音樂 + 人聲」，大家可能會有點疑問，想說最後一個選項不就是原始上傳的音樂檔嗎？其實透過音樂和聲樂前面「調整音量大小」功能可單獨對某個部分進行音量調整，假如你希望人聲再大聲一點、音樂伴奏稍微小聲，可以調整音量然後點選按鈕將編輯後的音樂下載保存。

（圖／免費資源網路社群提供）
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值得一試的三個理由：

1.免費線上人聲去除工具，借助強大 AI 技術將歌曲中的聲音與音樂分離出來

2.可單獨保存伴奏、保存人聲或是單獨調整音樂或是人聲音量

3.無需下載、安裝軟體，處理後音樂音質不會因此打折

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

AI

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