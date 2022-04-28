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Google Maps也能當抓猴神器？簡單3步設定...小心去哪被抓包

聯合新聞網 / 綜合報導
透過Google Maps定位，可與他人分享當前位置資訊。 示意圖／ingimage
透過Google Maps定位，可與他人分享當前位置資訊。 示意圖／ingimage

Google Maps也能當作「抓猴神器」？Google Maps除了能協助導航，更可以設定分享即時位置訊息給特定人士。

用戶點選Google Maps頁面右上角的人物頭像選單，找到「位置資訊分享」功能，點入選擇「分享位置」，即可與特定人士分享即時的位置資訊，甚至手機剩餘電量也可以分享。

此方法相當便利，能與親友即時分享位置，但若不慎遭有心人士盜用手機，在Google Maps內進行設定並分享給自己的帳號，除非用戶發現後盡速關閉定位功能，否則隱私問題恐遭洩漏。

透過「位置資訊分享→設定」路徑，可確認目前是否有將位置資訊分享給別人。另外，Google Maps的「時間軸」也紀錄著位置資訊，若不想被追蹤過往行蹤，建議定期刪除「時間軸」紀錄，最直接的方式也可以將手機定位功能關閉，他人即無法查看你的位置資訊。

步驟一：點選Google Maps頁面右上方人物頭像選單

圖擷自手機畫面
圖擷自手機畫面

步驟二：點選「位置資訊分享」並選擇「分享位置」

圖擷自手機畫面
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步驟三：將當前位置資訊分享給特定人士

圖擷自手機畫面
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