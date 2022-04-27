圖文教你做／改錯回不去變豬隊友？3步驟悄悄還原Google試算表內容

Google試算表能與其他協作者在同個試算表作業相當方便，像是在表單畫出Udn的圖案，但也有可能某位同事一個失神，意外把圖案搞亂，「Ctrl+Z」回復鍵沒用，造成無法挽回的局面，不想被同事發現自己搞砸，該怎麼辦呢？《聯合新聞網》帶你一步步操作，偷偷還原原始檔案，不當豬隊友。

好不容易畫好的Udn圖案，卻被同事弄亂回不來了怎麼辦？透過Google試算表3步驟就可以回來囉。（圖／翻攝自Google試算表）

註：必須具備「擁有者」或「可以編輯」權限才能查看版本記錄。

1.檔案→版本紀錄→查看版本紀錄，或直接用Ctrl+Alt+Shift+H開啟。

（圖／翻攝自Google試算表）

2.右排「版本紀錄」選擇歷史版本可預覽內容／或點選「▸」展開該版本選擇其他修訂紀錄→右上「編輯次數」可查詢編輯次數與編輯情形。

（圖／翻攝自Google試算表）

3.點選左上綠色塊「還原這個版本」／或該版本點選「3冒號」鍵的相同選項即完成。（也可以另建副本）。

（圖／翻攝自Google試算表）

透過Google試算表3步驟，就能還原原本畫的Udn圖案了。（圖／翻攝自Google試算表）

※補充 1.可以為還原版本或現在所編輯版本的重新命名，以利辨識。（2種方式：點選該版本「3冒號」鍵→為這個版本重新命名／檔案→版本紀錄→為目前的版本命名）。 （圖／翻攝自Google試算表） 2.未來還原版本時，可在檔案→版本紀錄→查看版本紀錄，右上角選擇「已命名版本」，就能顯示只有命名的版本。 （圖／翻攝自Google試算表）

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