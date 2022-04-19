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圖文教你做／寫減肥日記靠這App加密不怕被看 SmartDiet用圖表緊盯體重變化

聯合新聞網 / 塔科女子
（圖／塔科女子提供）
（圖／塔科女子提供）

SmartDiet 是一款簡單好用的免費體重紀錄App，支援 iOS 及 Android，用戶們設定好減重的目標體重後，只要每天記錄一次體重，即可在 App 內以圖表方式查看體重趨勢，能看到週、月、3 個月、1 年及 3 年的體重是上升、下降還是持平的趨勢，藉此達到體重管理及追蹤，也可以寫減肥日記。

除了能紀錄體重外，如果你的體重計有支援量測「體脂肪」功能，那也可以在 SmartDiet 減重紀錄App 裡輸入，一樣可以在圖表看到體脂肪趨勢。

體重紀錄App SmartDiet 功能與特色

．輕鬆紀錄體重與體脂肪，可寫下減肥日記

．自動計算 BMI 值

．自動以圖表呈現體重及體脂肪趨勢

．可將數據同步到 Apple 健康

．可每日定時傳送量體重通知

．支援自訂主題顏色

．支援 App 加密碼

減重紀錄App SmartDiet 使用教學

雖然現在許多體重計都有支援連網功能，會自動將體重數字同步到 App，但如果你家的體重計是一般的，那就需要自己額外再下載一款可以記錄體重的體重管理 App，SmartDiet 就是一款很簡單好用的選擇。

App 下載

iPhone/iPad用戶：App Store下載點我

Android 安卓用戶：Google Play下載點我

填寫基本資料

首次進到 SmartDiet 體重紀錄與減肥日記 App 後，我們需要先輸入一些基本資料，包含身高、目標體重等。

（圖／塔科女子提供）
（圖／塔科女子提供）

也可自訂是否要記錄體脂肪、加 App 密碼鎖、同步到 Apple 健康、是否要傳送體重紀錄通知等，而這些設定稍後都可以更改。

（圖／塔科女子提供）
（圖／塔科女子提供）

紀錄體重

切換到「輸入」分頁，我們就能開始紀錄每天量測的體重，除了可輸入體重與體脂肪外，也可以為今天加上適合的表情貼圖，此外，在下方的「紀錄」欄位裡，也很適合寫一些減重日記來記錄心情。

（圖／塔科女子提供）
（圖／塔科女子提供）

在日曆查看每日體重

切換到「日曆」分頁後，我們可以清楚看到一個月裡，每一天的體重紀錄，下方也會自動算出 BMI 值，想往回看以前的數據的話，只要更改上方的年月即可。

（圖／塔科女子提供）
（圖／塔科女子提供）

以圖表查看體重趨勢

如果你想更清楚地查看體重上升或下降趨勢，切換到「圖形」分頁，SmartDiet 減重紀錄 App 會以折線圖方式呈現趨勢，也能切換 1 週、1 個月、3 個月、1 年或 3 年不同的時間範圍。

而圖表上的虛線就是我們的目標體重，能看到自己離目標剩多少。

（圖／塔科女子提供）
（圖／塔科女子提供）

更改 App 主題顏色

SmartDiet App 預設的主題是粉紅色，想更改成其他顏色的話，切換到「設定」，點選「主題顏色」，免費版本就有好幾種主題顏色可以換。

（圖／塔科女子提供）
（圖／塔科女子提供）

傳送「體重紀錄通知」

如果你會不小心忘記要量體重並紀錄，那我們只要開啟 SmartDiet App 內建的功能就能讓它每天定時推播通知來提醒我們，切換到「設定」後，開啟「防止輸入紀錄的通知」（它翻譯得有點怪）這功能，然後設定你希望每天何時接收通知。

（圖／塔科女子提供）
（圖／塔科女子提供）

總結

SmartDiet 基本上就是一款功能簡單但實用的體重管理App，能協助我們紀錄每天體重並查看趨勢，藉此更接近目標體重

《原文刊登於合作媒體塔科女子，聯合新聞網獲授權轉載。》

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