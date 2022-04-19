圖文教你做／寫減肥日記靠這App加密不怕被看 SmartDiet用圖表緊盯體重變化

SmartDiet 是一款簡單好用的免費體重紀錄App，支援 iOS 及 Android，用戶們設定好減重的目標體重後，只要每天記錄一次體重，即可在 App 內以圖表方式查看體重趨勢，能看到週、月、3 個月、1 年及 3 年的體重是上升、下降還是持平的趨勢，藉此達到體重管理及追蹤，也可以寫減肥日記。

除了能紀錄體重外，如果你的體重計有支援量測「體脂肪」功能，那也可以在 SmartDiet 減重紀錄App 裡輸入，一樣可以在圖表看到體脂肪趨勢。

體重紀錄App SmartDiet 功能與特色

．輕鬆紀錄體重與體脂肪，可寫下減肥日記 ．自動計算 BMI 值 ．自動以圖表呈現體重及體脂肪趨勢 ．可將數據同步到 Apple 健康 ．可每日定時傳送量體重通知 ．支援自訂主題顏色 ．支援 App 加密碼

減重紀錄App SmartDiet 使用教學

雖然現在許多體重計都有支援連網功能，會自動將體重數字同步到 App，但如果你家的體重計是一般的，那就需要自己額外再下載一款可以記錄體重的體重管理 App，SmartDiet 就是一款很簡單好用的選擇。

App 下載

填寫基本資料

首次進到 SmartDiet 體重紀錄與減肥日記 App 後，我們需要先輸入一些基本資料，包含身高、目標體重等。

（圖／塔科女子提供）

也可自訂是否要記錄體脂肪、加 App 密碼鎖、同步到 Apple 健康、是否要傳送體重紀錄通知等，而這些設定稍後都可以更改。

（圖／塔科女子提供）

紀錄體重

切換到「輸入」分頁，我們就能開始紀錄每天量測的體重，除了可輸入體重與體脂肪外，也可以為今天加上適合的表情貼圖，此外，在下方的「紀錄」欄位裡，也很適合寫一些減重日記來記錄心情。

（圖／塔科女子提供）

在日曆查看每日體重

切換到「日曆」分頁後，我們可以清楚看到一個月裡，每一天的體重紀錄，下方也會自動算出 BMI 值，想往回看以前的數據的話，只要更改上方的年月即可。

（圖／塔科女子提供）

以圖表查看體重趨勢

如果你想更清楚地查看體重上升或下降趨勢，切換到「圖形」分頁，SmartDiet 減重紀錄 App 會以折線圖方式呈現趨勢，也能切換 1 週、1 個月、3 個月、1 年或 3 年不同的時間範圍。

而圖表上的虛線就是我們的目標體重，能看到自己離目標剩多少。

（圖／塔科女子提供）

更改 App 主題顏色

SmartDiet App 預設的主題是粉紅色，想更改成其他顏色的話，切換到「設定」，點選「主題顏色」，免費版本就有好幾種主題顏色可以換。

（圖／塔科女子提供）

傳送「體重紀錄通知」

如果你會不小心忘記要量體重並紀錄，那我們只要開啟 SmartDiet App 內建的功能就能讓它每天定時推播通知來提醒我們，切換到「設定」後，開啟「防止輸入紀錄的通知」（它翻譯得有點怪）這功能，然後設定你希望每天何時接收通知。

（圖／塔科女子提供）

總結

SmartDiet 基本上就是一款功能簡單但實用的體重管理App，能協助我們紀錄每天體重並查看趨勢，藉此更接近目標體重。

《原文刊登於合作媒體塔科女子，聯合新聞網獲授權轉載。》

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