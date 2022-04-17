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圖文教你做／用EXCEL排序建約會數據 找到Mr. Right！

聯合新聞網 / 麥斯雞
（圖／麥斯雞提供、製圖／聯合新聞網）
（圖／麥斯雞提供、製圖／聯合新聞網）

排序是EXCEL中一個十分重要的功能，能讓我們的數據瞬間變的井井有條，但要如何把一個表格內的數據順利的排序，說起來簡單但是實際操作上還是有很多要注意的小重點，才不會不但沒排序好還讓整個表格亂掉。

使用版本：office 2019

今日教學：

🚩單一欄位排序

🚩多欄位排序

🚩自訂清單排序

單一欄位排序

當只進行單一欄位的排列，狀況相對簡單，當選擇排列「A 到 Z」的指令。

排列「A到Z」的指令：

👉文字（筆劃少到多）

👉數字（從最小到最大排序）

👉日期與時間（從最舊到最新排序）

（圖／麥斯雞提供）
（圖／麥斯雞提供）

實際演練

抱著雀躍的心情，這個月決定展開今夏第一場約會，剛開始想先找個高顏值的對象來約會試試水溫。

❤️單一欄位排序找出Mr. Right

1.選擇「顏值」中的任何一個儲存格

2.上方選單找到「資料」（通常在常用選單也找得到）

3.點選「Z→A」（數字大到小／顏值高到低）

（圖／麥斯雞提供）
（圖／麥斯雞提供）

多欄位排序

當篩選不只一個選項時該怎麼辦呢?

實際演練：

經歷了一次與高顏值小鮮肉的約會，發現除了高顏值，身高也很重要的，所以希望把身高擺在第一優先，然後再考慮顏值。

👉主要訴求：身高（Z到A=高到不高）

👉次要訴求：高顏值（Z到A=帥到普通）

（圖／麥斯雞提供）
（圖／麥斯雞提供）

❤️多欄位排序找出Mr. Right

1.選擇表格中的任何一個儲存格

2.上方菜單找到「資料」👉點選「排序」

3.主要訴求：身高（Z 到 A =高到不高）

4.增加層級（*可以自由增加排序層級越上面越先篩選*）

5.次要訴求：高顏值（Z到A=帥到普通）

（圖／麥斯雞提供）
（圖／麥斯雞提供）

自訂清單排序

經歷了兩次盲目約會的失敗，只好求助神秘的力量，塔羅牌表示本周要跟單眼皮的男子度過，才能安然地度過這一次水逆，但是單雙眼皮要如何排列呢？

（圖／麥斯雞提供）
（圖／麥斯雞提供）

❤️自訂清單排序找出Mr. Right

1.選擇表格中的任何一個儲存格

2.上方清單找到「資料」👉 點選「排序」

3.在「順序」中找到「自訂清單」

4.清單內容打入「單、雙」並新增確定

5.成功建立排序方式

（圖／麥斯雞提供）
（圖／麥斯雞提供）

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》

塔羅牌

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