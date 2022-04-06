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圖文教你做／iPhone錄影怎麼錄「手機正在播出的音樂」？這一步是關鍵

聯合新聞網 / 塔科女子
（圖／塔科女子提供）
（圖／塔科女子提供）

iPhone相機內建的「錄影」功能可讓我們隨時隨地錄製影片，不過你可能會發現，當你正在錄影時，iPhone會自動暫停正在播放的音樂，使媒體音訊沒聲音，主要是為了避免你將音樂錄進影片裡，但這對某些人來說卻不太方便。

因此，本文會詳細教大家如何在iPhone錄影時播放音樂，一併將正在播放的音訊錄進影片，也會將你怎麼將iPhone錄影轉音檔。

本文內容目錄

．iPhone錄影時會自動暫停播放音樂

．如何在iPhone錄影時播放音樂？

．如何在iPhone錄影時錄製音訊檔（錄影轉MP3音檔）？



iPhone錄影時會自動暫停播放音樂

如果你很常使用 iPhone 錄製影片的話，那你應該會發現，當 iPhone錄影時，正在播放的音樂會暫停而沒聲音，系統會強制音樂 App 暫停播放，目的是為了避免將正在播放的音樂錄進去影片裡。



如何在iPhone錄影時播放音樂？

如果你希望能將 iPhone 正在播放的音樂也一併錄進去影片，那可以參考下方教學的步驟在 iPhone 錄影時同時錄進正在播放的音樂：

1.讓iPhone播放可在背景播放的音樂，例如Apple Music、Spotify或YouTube。

2.開啟iPhone相機，切換到「拍照」模式（不要切換到「錄影」）。

3.長按中間的圓形拍照鍵開始錄影，此時iPhone音樂會繼續播放，也會錄進去。

（圖／塔科女子提供）
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4.放開拍照鍵後即可結束錄影。

（圖／塔科女子提供）
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5.開啟剛剛錄製好的iPhone影片，背景聲音會有iPhone剛剛播放的音樂。



如何在iPhone錄影時錄製音訊檔（錄影轉MP3音檔）？

如果你希望能將iPhone正在播放的音樂錄製成音訊檔而非影片的話，那其實也是可以的，但我們需要借助「MP3轉換器App」將影片轉MP3音訊，詳細步驟如下：

1.先依照上方教學的方法在iPhone錄影時同時錄製內建正在播放的音樂。

2.下載並開啟MP3轉換器App。

3.點選底部的「＋」並從相簿選擇錄製好的iPhone影片檔。

（圖／塔科女子提供）
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4.確認下方的輸出格式選為 MP3，然後點選右上角「轉換」。

（圖／塔科女子提供）
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5.點選「Export」。

（圖／塔科女子提供）
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6.點選「儲存到檔案」並選擇儲存位置，這樣就成功將iPhone影片轉MP3音訊

（圖／塔科女子提供）
（圖／塔科女子提供）

總結

如果你希望能在 iPhone錄影時播放音樂並同時錄進去，或者希望能將iPhone錄影轉音檔，都可以參考本文教學的方法與步驟快速實現。

《原文刊登於合作媒體塔科女子，聯合新聞網獲授權轉載。》

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