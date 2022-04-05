圖文教你做／Word怎麼抓圖片？原來新舊版操作不一樣 土法煉鋼也很easy

抖音（TikTok）是一個深受年輕人喜愛的社交應用程式，主要以短影片為主，使用者可錄製 15 秒、一分鐘或更長的影片，在許多國家應用程式商店有非常高的下載和安裝次數，而且使用者年齡層較低，也因此有 Facebook 和 Instagram 都是老人在用的說法。

2022-03-28 10:21