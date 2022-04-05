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圖文教你做／Word怎麼抓圖片？原來新舊版操作不一樣 土法煉鋼也很easy

聯合新聞網 / 麥斯雞
（圖／麥斯雞提供）
（圖／麥斯雞提供）

當收到一份圖文交雜的文件時，你是否也遇過這個問題，想要有效率的一次把圖片都下載下來，但是發現自己只會一張一張下載，不僅耗時又沒效率。

今天就帶大家破解如何快速下載文件圖片。

🚩單張圖片下載

1.另存成圖片

🚩全圖片下載

1.「網頁」格式保存

2.解壓縮下載

土法煉鋼法：另存成圖片

．適用版本：Office 2007年之後版本（新版本）

．適用軟體：Word、PowerPoint

．操作步驟：選取圖片👉滑鼠右鍵「另存成圖片」

（圖／麥斯雞提供）
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圖片全下載法－1：另存為「網頁」

．適用版本：所有版本皆適用

．適用軟體：Word、Excel

*操作步驟: 進入檔案「另存新檔」👉將檔案另存為「網頁」格式保存👉找到剛剛保存的文件後綴名File. 👉圖片就都在裡面囉

（圖／麥斯雞提供）
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🔍尋找文件後綴名File

（圖／麥斯雞提供）
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圖片全下載-2：解壓縮下載

．適用版本：Office 2007年之後版本（新版本）

．適用軟體：Word、PowerPoint、Excel

．步驟一：更改文件副檔名為 .rar 或是 .zip（讓檔案成為壓縮檔）

PS：副檔名在「檢視」中開啟

（圖／麥斯雞提供）
（圖／麥斯雞提供）

．步驟二：解壓縮檔文件中找到media，文件的圖片都在裡面

（圖／麥斯雞提供）
（圖／麥斯雞提供）

🔍文件版本確認：

其實從副檔名就可以大致判斷文件版本囉！

（新版本）Office 2007年之後的副檔名： .docx .pptx .xlsx

（舊版本）Office 97-2003年的副檔名：.doc .ppt .xls

✨綜合上述下載方法：

解壓縮下載：最萬用Word、PowerPoint、Excel皆可

另存為「網頁」：沒有新舊版本限制，適用於Word、Excel

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》

Excel

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