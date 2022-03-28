圖文教你做／網頁看抖音很麻煩？TikTok Downloader貼連結或Chrome擴充套件 一鍵輕鬆儲存

抖音（TikTok）是一個深受年輕人喜愛的社交應用程式，主要以短影片為主，使用者可錄製 15 秒、一分鐘或更長的影片，在許多國家應用程式商店有非常高的下載和安裝次數，而且使用者年齡層較低，也因此有 Facebook 和 Instagram 都是老人在用的說法。

其實抖音和 TikTok 屬於兩個不同的產品（雖然都是由字節跳動公司開發），抖音為中國可以下載的「內地版」，TikTok 則是海外、國際版，只有在中國和香港以外的地區可以下載，兩個應用程式間無法連結，帳號和內容部分完全分開。

TikTok 和一般社交網站一樣沒有內建影片下載功能，如果想將 TikTok 看到的影片保存為 Mp4 格式，需要以第三方工具或擴充功能才能做到。

本文要介紹的「TikTok Downloader」是一個由 VidFrom 開發的抖音影片下載服務，除了直接複製 TikTok 鏈結、貼到網站就能保存影片的 TikTok 線上下載工具，也有提供免費 Chrome 擴充功能下載，只要安裝後會在瀏覽器右上角工具列顯示 TikTok 下載功能，當瀏覽抖音網站時點選該按鈕即可快速保存影片內容。

下載 TikTok 影片合法嗎？依照作者所述下載是沒問題的，只要是個人離線使用，但如果你想將 TikTok 影片分享到其他社群或使用在商業用途，還是要跟影片原作者聯繫取得授權。

以前介紹過不少影片下載服務或工具也都支援 TikTok，像是 Download4.cc、Loader.to，如果傾向安裝軟體或擴充功能，也有 Vividl、Downie 等應用程式可用，這些都是從抖音 TikTok 保存影片的方法。

TikTok Downloader Chrome 線上應用程式商店

使用教學

STEP 1

開啟 TikTok Downloader 網站會看到網頁版的 TikTok 下載器，如果不想安裝 Chrome 擴充功能，其實只要用這個工具就能下載。

（圖／免費資源網路社群提供）

將 TikTok 影片網址貼上、點選「Start」後就會顯示可下載的影片解析度、檔案大小，點選「Download」將影片下載保存為 .MP4 格式，非常簡單。

（圖／免費資源網路社群提供）

STEP 2

如果你會經常使用 TikTok 抖音，建議可安裝 TikTok Downloader 的 Chrome 擴充功能，開啟擴充功能頁面後點選右上角「加到 Chrome」將外掛下載到瀏覽器。

（圖／免費資源網路社群提供）

STEP 3

遇到想要下載的 TikTok 影片時，點選瀏覽器右上角「TikTok Downloader」按鈕，開啟時會需要一段時間來偵測影片路徑。

（圖／免費資源網路社群提供）

最後會跳出和 TikTok Downloader 網頁版一樣的畫面，從下拉式功能中會看到影片略縮圖、標題、長度、解析度、檔案大小，點選綠色的「Download」就會將 TikTok 影片下載保存。

（圖／免費資源網路社群提供）

（圖／免費資源網路社群提供）

值得一試的三個理由： ．TikTok Downloader 將 TikTok 抖音平台的影片下載保存 ．可選擇免安裝的線上版或 Chrome 擴充功能 ．會顯示下載的影片解析度、大小和檔案格式

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

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