圖文教你做／三星手機也可以偷看LINE訊息？簡單4步驟就成功

想先偷偷預覽 LINE 訊息，除了已讀不回助理，三星手機的用戶們還有這個選擇

各位獺友們新影片看了嗎？電獺少女的 YouTube 頻道目前有支熱騰騰的影片，是宇恩從 iPhone 跳槽到三星摺疊機使用心得的心得分享，其中有一點引起蠻多人討論，那就是從 iOS 換到 Android 後，LINE 就不能預覽多則訊息了，想看朋友傳的一連串訊息，只能直接點進去已讀，不過其實在三星應用商店有款名為「Notification Edge」的 App，可以讓你預覽所有的 LINE 訊息，很實用而且功能還蠻齊全的，一起來看看要怎麼操作吧！

Step 1：在「三星應用商店」下載「Notification Edge」

首先點開三星自家的「三星應用商店」，搜尋 Notification Edge 並下載。要注意這款 App 只能在三星的應用商店上下載，在 Google Play 商店中是找不到的喔！

Step 2：允許 Notification Edge 傳送通知

第二步是必須允許 Notification Edge 傳送通知。從「應用程式資訊」點開 Notification Edge 後，選擇「隱私設定」，在此允許系統接收 Notification Edge 傳送的通知即可。

Step 3：讓 Notification Edge 接收 LINE 訊息的通知

接著回到 Notification Edge 這個 App 裡面，並將接收「LINE 訊息通知」的選項開啟。

Step 4：往左滑即可預覽LINE訊息

設定好之後，接著有人傳 LINE 給你，就能直接往左滑來預覽所有訊息了，可以看到每則訊息傳送的時間、內容，或是有誰向你傳送了貼圖，另外也有較透明的介面（如下圖右）可以選擇。

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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