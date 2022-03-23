圖文教你做／睡得安穩也不漏重要通知 開啟「勿擾」秒成時間管理大師

今（23）日地震全台有感，臉書一篇討論開啟「勿擾模式」仍收到國家級警報的貼文，引起廣大網友熱烈回響。針對開啟勿擾、靜音等模式是否會使警報噤聲，上一篇圖文教你做有為大家解答，若仍有疑問可參考該文詳細做法。

但你有聽過、也了解「勿擾模式」嗎？許多民眾在下班閒暇時間，為了能好好休息放電，常開啟手機內建的「勿擾模式」阻絕干擾訊息，以下就教大家如何使用iPhone及Android手機進行操作。

●iPhone

以iPhone為例，只要將系統升級至iOS 15以上，就可以自訂「專注模式」設定，針對不同情境，選擇何時要接收提示和通知，同時讓其他聯絡人和 App 知道您的忙碌時間。

以下有兩管道可喚出「專注模式」設定：

① 從右上角下滑控制中心，點選月亮「專注模式」圖示 ② 設定>>專注模式>>勿擾模式、個人、工作、睡眠

本篇以「睡眠模式」為例，在睡眠專注模式中，可以自訂允許的聯絡人、APP傳送通知，只要點擊「下一步」就會開始引導相關功能設定。

在允許聯絡人通知中，可以點選「加入」按鈕，選擇開啟重要、常用聯絡人的通知，排除其他閒雜人等的打擾。

睡眠專注模式也特別和睡眠資料連動，若平時有在記錄睡眠狀況、排程設定鬧鐘的果粉，也可額外設定「睡眠和健康」。

●Android

Android用戶則依手機廠牌的不同，勿擾設定上可能會有些許不同。經實際觀察，Android勿擾設定通常置於設定中的「音效與通知」，讀者可多加留意，以下將以三星（Samsung）為例進行示範。

進入「設定」點選「通知」，看到「請勿打擾」後輕觸以開啟勿擾模式。

圖說步驟由左至右：

圖／翻攝自Samsung官網

另外，也可自行設定例外情形，只要輕觸「請勿打擾」後就可看到「允許例外」，當中能自行選擇通知收到誰的來電或訊息，鬧鐘、日曆活動等也可以設定。

圖／翻攝自Samsung官網

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