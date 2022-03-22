影片教你做／iOS15.4神功能+1 iPhone備忘錄快速掃描文件帶著走
在「iOS 15.4 開放更新！戴口罩也能 Face ID 臉部解鎖 iPhone」外，iOS 15.4 和 iPadOS 15.4 系統還增加了一個「掃描文件」的快捷功能，用於快速掃描列印或手寫的文件到 iPhone 和 iPad 上的「備忘錄」應用程式，然後再進行編輯。
美國 Apple 公司今天在 Apple Support 頻道分享了上面這段教學影片，其中有關於如何使用掃描文件功能的步驟說明。在運行 iOS15.4 或 iPadOS15.4 的設備上，只需打開備忘錄應用，點擊相機圖標，點擊 掃描文件，並在文本被加入到筆記後點擊插入按鈕。「掃描文件」的快捷方式也已被添加到提醒程式中。
在早期版本的 iOS 15 和 iPadOS 15 中，將文件掃描到便簽應用中需要點擊便籤的文本字段並點擊即時文本圖標。
iOS 15.4 和 iPadOS 15.4 還引入了其他一些功能，包括戴著口罩用 Face ID 臉部解鎖 iPhone 12 或更新版本的能力，相容的 iPad 型號上的通用控制，蘋果錢包中的 COVID-19 疫苗接種卡現在支援歐盟數字 COVID 證書格式，幾十個新的表情符號，一個新的 Siri 語音選項，直接從支援的應用程式啟動「同播共享」會話的能力，等等。
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