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圖文教你做／原來iOS「健康」App能追蹤經期！活用iPhone和Apple Watch記錄自身狀況

聯合新聞網 / 電獺少女
（圖／電獺少女提供）
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健康管理小幫手

拿iPhone的大家知道手機內建的「健康」App嗎？除了能夠查看你每天的活動數據，例如今天總共走了幾步路，這週運動時共消耗掉多少大卡等，也能即時記錄身體的健康狀況，這次就要來和大家聊聊「健康」App中的「經期追蹤」功能，同時也會和獺友們分享經期的重要性，以及如何活用iPhone來讓你更了解自己整體的健康狀況，有興趣的人一起接著看下去吧。

在正文開始之前，先簡單和大家分享經期規律的重要性，經期對於女性的健康來說，是個相當重要的指標，每個人的月經週期，還有每次月經來的狀況都會不一樣，且會與壓力、使用的藥物、年齡息息相關。但如果你的月經週期較長、經血量過多，還出現了長痘痘、掉髮、肥胖等荷爾蒙失調的情形，而影響到生活品質，那很有可能是罹患了多囊卵巢綜合症（PCOS），建議可以尋求專業的醫師協助。

那要如何檢視自己的經期是否規律呢？這時候就能利用 iPhone 中「健康」App 的「經期追蹤」功能來做到，接著就帶大家快速來看看要怎麼設定。

在 iPhone 上打開「健康」App，接著點選「瀏覽」>>「經期追蹤」，就能在此紀錄你的月經週期，還有症狀（例如流量多或少，以及經期的長短等），系統也會顯示下次經期來潮的時間、哪幾天是受孕期等等。

（圖／電獺少女提供）
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如果你同時有在 iPhone 和 Apple Watch 的話，還能同時在手機和手錶的「健康」App 上檢視自己每個月的月經週期是否正常，以及是否有經期不規律的情形。順帶一提，「健康」內所有的數據資料都算是很重要的個人隱私，因此只有用戶本人能夠查看自己的健康數據，就連蘋果官方也不會有查看的權限！

（圖／翻攝自蘋果官網）
（圖／翻攝自蘋果官網）

以上就是「健康」App 中經期追蹤功能的簡單介紹，看完後大家有沒有覺得「健康」能做到的事情比你想得更多，不但可以能記錄日常運動數據，每天睡眠狀況，還可以紀錄對女生來說很重要的經期。如果你想了解更多關於月經週期的資訊，也可以在「經期追蹤」中查看相關的知識型文章，像是「遇到什麼狀況時，應該就要去找醫生諮詢」，以及「可能會影響月經週期的因素有哪些」，有興趣的獺友們不妨自己實際去體驗用用看吧。

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

女生 掉髮 睡眠 健康管理

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