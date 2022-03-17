圖文教你做／省時妙招！iPhone這樣設定 自動掃描實聯制發簡訊
為了防疫需求，無論出門去哪裡都要開啟手機進行實聯制掃描 1922 疾管署 QR CODE，這樣不僅能保護自己，也能保護他人。
要掃描實聯制 QR CODE，正常來說需要先開啟 iPhone 內建的相機，掃描之後開啟訊息 App 才能傳送。但其實善用「捷徑」與輔助設定，只要輕敲 2 下 iPhone 的機背，就能自動掃描發送簡訊了！至於怎麼做，讓我們教你吧！
【影片】教你利用「捷徑」，5秒完成實聯制掃描＋傳簡訊
圖文快速教學
第一步：首先，點擊安裝「1922實聯制快速簡訊 」（按這裡連結下載插件 https://www.icloud.com/shortcuts/6aae4cf426ef451d82e8fe5f62e733f6）的捷徑腳本，依照順序點擊「取得捷徑」，在捷徑 App「加入捷徑」腳本，在我的捷徑就會出現「1922實聯制快速簡訊 」。
第二步：捷徑加入之後，打開「設定」App，打開「輔助使用」進入「觸控」功能。
第三步：觸控設定的最下方有個「背面輕點」，開啟後有「點兩下／點三下」兩個選項。這次示範選擇「點兩下」，並勾選「1922實聯制快速簡訊」就完成設定了。
實際找一間店家的實聯制QR Code進行實測，當手機開啟相機，鏡頭對準QR Code，接著手指輕敲／輕按2下iPhone機背就會能自動掃描並發送簡訊。
這一整個流程超級流暢，讓掃描QR Code變得簡單又方便。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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