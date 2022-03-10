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圖文教你做／1格儲存格也能限定編輯權！Google試算表2招輕鬆設定

聯合新聞網 / 綜合報導
Google試算表也可以只把特定的儲存格或試算表開放特定人士編輯權喔，《聯合新聞網》帶你一步步操作設定。（圖／聯合新聞網）
Google試算表也可以只把特定的儲存格或試算表開放特定人士編輯權喔，《聯合新聞網》帶你一步步操作設定。（圖／聯合新聞網）

Google試算表線上編輯受惠不少人，你知道也可以只把特定的儲存格或試算表開放特定人士編輯權嗎？《聯合新聞網》帶你一步步操作這個簡單的設定。

※「指定儲存格」限定編輯

以該表格為例，今天想把該表格的「E5至F23」區間的儲存格交給A同事編輯，其他同事或是有該試算表網址的人只有瀏覽權時。步驟如下：

第1步

反白「E5至F23」表格

第2步

按右鍵→查看更多儲存動作→受保護的範圍

（圖／聯合新聞網）
（圖／聯合新聞網）

第3步

右邊跳出「受保護的工作表和範圍」→確定範圍無誤→按下「確定」→設定權限

（註：若一開始不小心選錯範圍，仍可點一旁的「表格」圖示，再次選取資料範圍。）

（圖／聯合新聞網）
（圖／聯合新聞網）

第4-1步

「範圍編輯權限」分成2種，這裡先設定「編輯這個範圍時警告」→按下完成。可隨時變更權限

（在該範圍輸入後，會跳出警告訊息要求確認）

（圖／聯合新聞網）
（圖／聯合新聞網）

（圖／聯合新聞網）
（圖／聯合新聞網）

第4-2步

「範圍編輯權限」另一種則是「限制可編輯這個範圍的人選」，可設定「只限自己」，或是指定的mail帳號→按下完成，可隨時變更權限。

（若設定「只限自己」或特定人士時，他人點選時會出現「您嘗試的儲存格或物件受到保護」進而不能編輯）

（圖／聯合新聞網）
（圖／聯合新聞網）

（圖／聯合新聞網）
（圖／聯合新聞網）

※「指定試算表」限定編輯

第1步

在左下試算表處按右鍵→受保護的工作表

（圖／聯合新聞網）
（圖／聯合新聞網）

第2步

右側出現「受保護的工作表和範圍」，選好指定試算表後→按下「設定權限」→可選擇「編輯這個範圍時警告」或「限制可編輯這個範圍的人選」，步驟同上。

（設定「編輯這個範圍時警告」，會跳出警告訊息要求確認；設定「只限自己」或特定人士時，他人會無法輸入資料）

（圖／聯合新聞網）
（圖／聯合新聞網）

（圖／聯合新聞網）
（圖／聯合新聞網）

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