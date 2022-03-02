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圖文教你做／好酷 PPT簡報玩縮放 炫招增加專業度
投影片縮放功能是在Office2019後版本才加入的功能，主要提供報告者可以流暢地進行跨頁的簡報並返回，以下簡單看一下範例。
🚩使用版本：Office2019
<功能在哪裡?>
[插入] 👉 [縮放] 👉[投影片縮放]
Step1.點選[投影片縮放]，選擇投影片[插入]
Step2.我們可以使用[縮放工具]👉[變更影像]換成自己喜歡的圖片或icon
Step3.大功告成
🚩縮放選項：（這些設定也要記得打勾喲）
．返回縮放：記得打勾這樣投影片才能返回前一頁
．縮放轉換：轉場動畫的意思（下圖展示；還可以自己調整動畫持續時間）
《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》
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