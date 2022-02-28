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圖文教你做／受夠「投資詐騙」狂加群組騷擾？ 一招跟詐騙集團說拜拜

聯合新聞網 / 綜合報導
Line群加投資詐騙訊息事件頻傳。 示意圖／ingimage
Line群加投資詐騙訊息事件頻傳。 示意圖／ingimage

你受夠了嗎？Line是相當受歡迎的通訊軟體，但你是否經常收到陌生好友邀請加群組，遭到所謂「教你輕鬆投資理財」等內容的詐騙訊息騷擾？其實透過簡單一招設定就能避免詐騙集團騷擾。

詐騙集團透過電話號碼搜尋Line用戶帳號，隨機加入好友後邀請至群組，傳送投資詐騙訊息。因此，用戶可以從關閉「電話加好友」管道杜絕投資詐騙訊息。

示意圖／圖擷自手機畫面
示意圖／圖擷自手機畫面

用戶可以從Line「設定」進入「好友」，由此可將「允許被加入好友」、「自動加入好友」關閉，設定完成後即無法透過電話號碼搜尋加入Line帳號。

圖擷自手機畫面
圖擷自手機畫面

LINE 詐騙集團 詐騙

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