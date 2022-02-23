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影片教你做／手滑刪掉IG限動4步救回來 注意「拯救期限」免得GG
怎麼辦，好不容易做好的IG限時動態（限動）不小心刪了，沒關係，YouTube頻道「電獺少女-女孩的科技日常」透過影片手把手教你怎麼救回限動！
只要點入右上角「三」→設定→帳號→最近刪除，就能救回不小心刪掉的IG限時動態，重新顯示上去，但要記得期限只有24小時。
《本影片僅供「聯合新聞網」授權使用》
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