圖文教你做／Line能「偷偷傳訊息」你知道嗎？ 2步驟教你設定
下班後，若有事情需要傳達給同事，但又怕打擾同事休息時間，Line無聲訊息功能一定非常適合你！只要跟著底下2步驟，傳送訊息給同事再也不是擾人問題。
Line「無聲傳送」功能
第一步：開啟設定
從Line APP中的設定進入「Line Labs」，再將「「無聲訊息」功能開啟。
第二步：長按傳送鍵
在對話視窗中，長按傳送鍵「➤」即會出現無聲傳送選項，點選後對方即收到訊息，但不會發出訊息音效；特別注意，目前Line無聲訊息僅支援文字和貼圖。
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