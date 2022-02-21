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圖文教你做／Line能「偷偷傳訊息」你知道嗎？ 2步驟教你設定

聯合新聞網 / 綜合報導
LINE是台灣人使用最多的通訊軟體。示意圖／路透
LINE是台灣人使用最多的通訊軟體。示意圖／路透

下班後，若有事情需要傳達給同事，但又怕打擾同事休息時間，Line無聲訊息功能一定非常適合你！只要跟著底下2步驟，傳送訊息給同事再也不是擾人問題。

Line「無聲傳送」功能

第一步：開啟設定

從Line APP中的設定進入「Line Labs」，再將「「無聲訊息」功能開啟。

2步驟設定Line預約訊息功能。 圖擷自手機畫面
2步驟設定Line預約訊息功能。 圖擷自手機畫面

第二步：長按傳送鍵

在對話視窗中，長按傳送鍵「➤」即會出現無聲傳送選項，點選後對方即收到訊息，但不會發出訊息音效；特別注意，目前Line無聲訊息僅支援文字和貼圖。

2步驟設定Line預約訊息功能。 圖擷自手機畫面
2步驟設定Line預約訊息功能。 圖擷自手機畫面

LINE

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