圖文教你做／Line能「偷偷傳訊息」你知道嗎？ 2步驟教你設定

不少人都會有這個習慣，在使用手機拍照時可能擔心沒拍好，就會乾脆在同一個畫面或角度多拍幾張，不過依照我的經驗，大多數時候都是第一張照片最好看，久了也很難改掉這種習慣，手機相簿裡就會累積很多看起來很像或是看似重複的照片，對於寶貴的手機容量也是一種浪費，尤其是現在的相片畫質很好，如果沒有定期整理的話空間很快就會被各種相片或影片塞爆。

2022-02-20 12:38