圖文教你做／愛自拍又懶得刪？iPhone這App輕鬆幫你刪重複照片

不少人都會有這個習慣，在使用手機拍照時可能擔心沒拍好，就會乾脆在同一個畫面或角度多拍幾張，不過依照我的經驗，大多數時候都是第一張照片最好看，久了也很難改掉這種習慣，手機相簿裡就會累積很多看起來很像或是看似重複的照片，對於寶貴的手機容量也是一種浪費，尤其是現在的相片畫質很好，如果沒有定期整理的話空間很快就會被各種相片或影片塞爆。

本文要介紹的「ALPACA」是iOS清理相片免費應用程式，主要功能是自動偵測重複或相似度過高照片，讓用戶更有效率刪除並清理手機相片，有助於釋放更多容量，對於想整理重複相片但又提不起勁的 iPhone 使用者來說確實非常好用，特別是經常會自拍、用連拍模式進行拍攝的人，不妨利用ALPACA幫忙整理手機照片。

ALPACA 會快速為相似的照片編組，讓整理照片變得更容易，更重要的是當點選相似相片後，使用者只需要選擇要保留的相片，其他相片就可快速刪除，操作步驟少，相對來說也更輕鬆（試想如果要整理的相片很多，少幾個步驟就會非常有感）。

ALPACA遵循iPhone標準的刪除照片步驟，刪除後照片會進入「最近刪除」項目，還是可以隨時復原，30天內不會消失，儘管ALPACA是很老牌的應用程式（最後更新是2015年），但今日看來依然還是很有用，無需進行註冊或登入帳號，相片也不會離開手機，兼具安全性和隱私。

ALPACA應用程式 下載iOS版

使用教學

STEP 1

下載、開啟 ALPACA 應用程式，會看到一段簡單的功能和操作介紹，總的來說，ALPACA 讓使用者更簡單輕鬆地整理手機相片，除了會將相似的相片編列在同一個群組，也能透過三種不同方法來整理照片，應用程式的介面設計很簡單，操作上並不會太難，看一下剛開始的使用教學就能略知一二。

（圖片提供／免費資源網路社群）

STEP 2

另一個特色是 ALPACA 使用 iPhone 照片的管理步驟，刪除後照片會移動到「最近刪除的項目」中，而不是直接消失，減少因為誤刪或程式問題而造成使用者手機的相片遺失，第一次使用時點選「讀取照片開始使用」會跳出權限提示，需要允許讓 ALPACA 取用照片才能繼續。

（圖片提供／免費資源網路社群）

STEP 3

從 ALPACA 主畫面就會顯示特定日期的「整理對象」，可以看到應用程式將幾張類似重複相片歸類，下方標示拍攝日期，點選任一分類後會顯示幾張看起來很像的相片，只要點選要保留相片右側的「星號」就能將相片保留下來，然後按下「刪除所有相片」把其他重複或相似的相片內容刪除，非常簡單。

當然使用者在整理時也可以選擇「保留所有照片」跳過整理特定的相片群組。

（圖片提供／免費資源網路社群）

STEP 4

除此之外，也能切換到「全部」檢視所有相片，透過選取方式來刪除選擇的照片，ALPACA 會在設定裡顯示刪除的相片張數、釋出的記憶體容量資訊，使用者可以看看使用應用程式可以協助整理多少照片。當然，整理完照片後還是要回到手機的「最近刪除」項目將相片清空，才能把可用容量釋出。

（圖片提供／免費資源網路社群）

值得一試的三個理由： 1.ALPACA老牌iOS照片清理工具，自動偵測重複或相似性過高的相片 2.使用者只需要選擇要保留的相片，其他相片就可快速刪除 3.相片依照iPhone刪除步驟進入「最近刪除」項目，需要時可復原

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

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