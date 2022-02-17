圖文教你做／蘋果電腦新手必看 從開機教你不再陷入macOS迷航

第一次接觸Mac的朋友總是會很害怕，不知道自己能不能適應？不知道從何操作起，不用擔心！Apple 設計的東西就是要讓普羅大眾都能輕鬆上手，這次蘋果迷帶著Mac新手認識macOS。

* 撰寫時的macOS版本為 macOS Monterey。

開始認識macOS介面環境

不論你原本是用 Windwos 或者不曾使用過電腦的新手，Mac 的桌面非常的簡潔，一定許多人會對 Mac 的介面感到茫然，莫急莫慌莫害怕～跟著蘋果迷好好看完這一篇，保證對 Mac 就會有基本的認識。

這是你第一次打開 Mac 電腦的畫面。

．是「蘋果選單」，它是不會變動的，裡面可以幫 Mac 重新開機、關機和系統偏好設定…等等。

．旁邊是「APP 選單」會依據目前正在使用的 App 產生變化。

．右邊的「狀態選單」可以看見電腦的狀態，例如電池電量、音量大小聲或者 Wi-Fi 連線狀態…等等。

．點選時間，則可以開啟通知中心，查看最新的相關訊息。

．下方則是「Dock」，用來置方常用的 App 和功能。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

如何將 Mac 關機、登出等基本指令？

在螢幕左上角的是「蘋果選單」，選單裡是針對執行這台電腦的關機、重新開機、查看關於這台 Mac 的選項。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

如何增加或移除 Dock 上的圖示？

方法一：直接拖拉

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

方法二：在 Dock 上選擇要刪除的 App 右鍵 > 從 Dock 中移除

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

如何調整 Dock 位置、大小？

Mac預設Dock位置會在螢幕的下方，但你也可以依自己的喜好來調整Dock的位置和顯示的大小。

方法一：選擇「蘋果選單」>「系統偏好設定」，然後選擇「Dock 與選單列」

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

方法二：在Dock分隔線，按右鍵或者Control＋按一下Dock分隔線

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

方法三：Shift＋按住Dock分隔線，直接拖拉換位置及按住Dock 分隔線，直接改變大小

Shift＋按住Dock分隔線，直接拖拉換位置

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

按住 Dock 分隔線，直接改變大小

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載》

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