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iPhone高科技竟沒有保留通話鍵？蘋果偷藏在這教你3步驟喚醒
iPhone用戶苦惱！當與對方通話到一半時突然接到插播，卻似乎找不到保留通話鍵；原來，iPhone手機其實內建保留通話鍵，但由於不是用戶經常使用的功能，所以iPhone先把這部分功能偷藏起來了！
跟著以下三步驟，教你如何輕鬆「保留通話」：
第一步：撥打電話
待電話接通後，你會發現手機螢幕上沒有顯示保留通話鍵。
第二步：長按「靜音」鍵約3至5秒
此時，請長按「靜音」鍵3至5秒，對方即會聽見「通話保留中」的語音訊息，話筒也會傳來陣陣輕音樂顯示通話保留中。
第三步：再按「保留」鍵返回通話
通話保留狀態中，再按「保留」鍵即可返回通話（此時「保留」鍵也變回「靜音」鍵）。
特別注意的是，若有iPhone用戶實測失敗，可先檢查iOS系統是否已更新至最新版本（手機路徑：設定→一般→軟體更新），待更新至最新版本後再重新測試，或可能是第二步驟長按靜音鍵秒數不足，請長按至少3至5秒才會跳轉至保留通話通能。
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