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影片教你做／學做訂單變萬人迷團主（下）！Google試算表訂飲料 用樞紐分析表準確收錢

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「Meiko微課頻道」做出飲料店訂購單，利用下拉式選單可以放入多款飲料品項，也可以選擇冷熱、大小杯、甜度等，相當方便。（翻攝自YouTube頻道「Meiko微課頻道」）
YouTube頻道「Meiko微課頻道」做出飲料店訂購單，利用下拉式選單可以放入多款飲料品項，也可以選擇冷熱、大小杯、甜度等，相當方便。（翻攝自YouTube頻道「Meiko微課頻道」）

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YouTube頻道「Meiko微課頻道」上集帶你利用Google試算表做出簡易的訂單，包含開團條件是否達標，以及各品項之金額加總，這次下集則會以飲料店的訂單為例，採直式方式（品項直式）處理，有大小杯、數量、冷熱、甜度等選項，常讓團主搞不清楚，可以做出自動統計去了解詳細資訊、每人須收多少錢等，更為方便。

YouTube頻道「Meiko微課頻道」做出自動統計表格，利用函數「unique」（為「= unique（資料範圍）」）秀出區域不重複的資料列、及「sumif」細算各品項數量；此外再透過樞紐分析表（選取表格範圍→插入→資料透視表）就能準確知道要向每個人收取之費用。

設定自動加總區，利用「unique」、「sumif」等函數，可列出各品項杯數和價格，再利用樞紐分析表（見圖）就可列出每個人所需付款之金額。（翻攝自YouTube頻道「Meiko微課頻道」）
設定自動加總區，利用「unique」、「sumif」等函數，可列出各品項杯數和價格，再利用樞紐分析表（見圖）就可列出每個人所需付款之金額。（翻攝自YouTube頻道「Meiko微課頻道」）

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