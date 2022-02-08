圖文教你做／來看iPhone相簿小密技！自訂相簿封面、隱藏照片 版面看起來更順眼
版面控必學
獺友們開工愉快！放了連續九天的年假，相信應該有不少人手機裡面都充滿連假拍的照片對吧，但如果你覺得在短時間之內增加了超多照片，會讓相簿看起來亂七八糟，很不順眼，那繼續看下去就對了！今天就要和大家分享三招關於iPhone相簿的小技巧，包含自訂封面、順序，以及隱藏相簿，來快速瞧瞧要怎麼使用
一、自訂相簿封面
在進入「照片」App並點選「相簿」後，相信各位iPhone用戶應該對以下頁面不陌生，除了最近拍攝的照片外，還可以看到「喜好項目」和其他的相簿。基本上，相簿的封面會是新增時選取的第一張照片，不過如果對於目前相簿的封面看不太順眼的話，可以透過以下步驟來自訂封面！
首先，先點進一本相簿
大家可以看到原先預設的封面，就是最初加入的一碗豆花的照片，這時候，如果想將別張照片換成相簿封面的話，只要長按某張特定照片，並點選「設為主要照片」
相簿的封面就更改完成了
二、自訂相簿順序
那如果想將喜好的相簿順序往前移，只要點選右上角的「顯示全部」進到相簿列表中
接著點選右上角的「編輯」，然後長按想要移動的相簿
就可以直接在這邊變更順序啦
三、隱藏照片
最後一招是已經推出了好一陣子，而且我們之前也有介紹過的「隱藏照片」功能。可以暫時將不想看到的照片隱藏，點開照片後，點選左下角的「分享」圖示，接著再選擇「隱藏」
相片就會被隱藏起來，並被歸類到最下方「更多項目」的「已隱藏相簿」中
若想更進一步讓「已隱藏相簿」在列表消失的話，只要在 iPhone 「設定」中點選「照片」，將「以隱藏相簿」關閉即可。隱藏的相片並不會被刪除也不會真的不見，只是隱藏起來，如果想要還原的話，只要重新開啟「已隱藏相簿」並選擇「取消隱藏」就可以囉
以上就是三招關於 iPhone 相簿的小技巧，提供給想要自訂「照片」相簿版面的人參考，關於更多 iPhone 相簿的使用密技，我們之前也有做過相關的影片和文章，有興趣的獺友不妨一併學起來吧
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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