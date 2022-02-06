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影片教你做／學做訂單變萬人迷團主（上）！Google試算表搞定開團條件、速算各項支付金額
※看影片請記得開啟字幕
是不是常和同事一起團購美食，但又為了「算術」或是是否能夠「成團」而煩惱呢？YouTube頻道「Meiko微課頻道」帶你利用Google試算表做出團購單，並能透過公式得知是否已結單、開團成功或失敗等，讓你瞬間變成同事間的萬人迷團購主！
「Meiko微課頻道」以甜甜圈訂單為例，若想做下拉式清單，可從「資料」→「資料驗證」設定，選擇「項目清單」後輸入文字（不同選項請加逗號隔開）便可完成；訂購人的總價（如口味、數量和單價），都可利用函數「sumproduct」處理；若有設定不同的支付方式，在此教學中還會教導各自支付的總金額相關函數，相當方便。
▊ 相關資訊
點我下載練習檔（Meiko微課頻道提供）
檔案→下載→Microsoft EXCEL即可下載
數位頻道改版囉！大家夯什麼
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▪ 過年在家「接觸人群」玩3款大逃殺 小精靈也能廝殺拚吃雞?
▪ Google試算表從頭學（下）！ 這函數輕鬆匯入外部試算表
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