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影片教你做／Google試算表從頭學（下）！基本函數Go、ImportRange輕鬆匯入外部試算表

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」延續上集Google試算表的基本操作，這次教你學會基本函數。（翻攝自YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」）
YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」延續上集Google試算表的基本操作，這次教你學會基本函數。（翻攝自YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」）

※看影片請記得開啟字幕

上次已介紹Google試算表從頭學的基本操作，像是設定試算表簡單的公式、凍結窗格只要1個動作即可完成等，此次YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」延續Google試算表教學，教導函數如Split、IF、IFS、Filter、ImportRange、樞紐分析表等，讓你一次學會基本函數！

PAPAYA在影片教學許多函數，像是A試算表可以連結B外部資料（試算表）的「ImportRange」，只要在試算表輸入「= ImportRange（”B的試算表網址”,”表格範圍”）」並再做首次授權就能輸入成功，但若B檔案有多個工作表的話，則要記得加B的工作表名稱，變成「= ImportRange（”B的試算表網址”,”B工作表名稱!,表格範圍”）」。

想匯入外部資料，可以用「ImportRange」函數，在試算表輸入「= ImportRange（”B的試算表網址”,”表格範圍”）」並再做首次授權就能輸入成功。（翻攝自YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」）
想匯入外部資料，可以用「ImportRange」函數，在試算表輸入「= ImportRange（”B的試算表網址”,”表格範圍”）」並再做首次授權就能輸入成功。（翻攝自YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」）

他並傳達小技巧，若在輸入函數的過程，像是「Split（分割）」，在還沒完全輸入完「=Split」時，系統就會自動跳出建議的文字，此時可按下Tab鍵直接完成單字輸入，相當方便。

點我下載練習檔（PAPAYA 電腦教室提供）

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