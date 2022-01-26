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圖文教你做／增加PPT質感 靠「透明度」讓圖片完美融合投影片

聯合新聞網 / 麥斯雞
（圖／麥斯雞提供）
（圖／麥斯雞提供）

有時候為了提升投影片的質感，或是讓圖片上面的字能夠清楚一些，我們會習慣將圖片降低透明度，讓整體不要太過搶眼，但是如果直接對圖片調整會發現怎麼一點改變也沒有，今天就來教大家正確地打開方式。

STEP1. 插入任意圖案

（目前PPT中只有圖案才能調整透明度

（圖／麥斯雞提供）
（圖／麥斯雞提供）

STEP2.插入圖片

圖形上按右鍵「設定圖片格式」👉「填滿」👉「圖片與材質填滿」

（圖／麥斯雞提供）
（圖／麥斯雞提供）

STEP3.調整透明度

（目前圖片的透明度只能整體調整，尚無漸層的調整

（圖／麥斯雞提供）
（圖／麥斯雞提供）

🚩同場加映：圖片成功調整透明度了，但是圖片扭曲變形怎麼辦？

STEP1.圖片格式工具👉「剪裁」👉「填滿」

（圖／麥斯雞提供）
（圖／麥斯雞提供）

STEP2.自行調整填入圖片的位置與比例

（圖／麥斯雞提供）
（圖／麥斯雞提供）

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》

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