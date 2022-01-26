圖文教你做／增加PPT質感 靠「透明度」讓圖片完美融合投影片

全球疫情肆虐，離「出國玩」的日子似乎還很遠，但不少人仍有出國工作、求學需求。隨著衛福部去（2021）年底建置「數位新冠病毒健康證明申請」平台，並宣布台灣加入「歐盟數位新冠證明」（EU-DCC）系統後，而「歐盟數位新冠證明」系統至今至少有60個國家加入，若持有相關數位證明，入境這些國家可減少查驗時間。不過不少人仍對操作不熟悉，《聯合新聞網》手把手教學帶你輕鬆把「數位疫苗證明」帶著走，出示更方便，蘋果iOS跟安卓（Android）都適用。

2022-01-06 13:11