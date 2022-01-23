影片教你做／Google試算表從頭學（上）！凍結表格1秒達成、設定公式免煩惱

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雲端作業方便快速，像是Google文件、Google試算表等，隨時隨地都可以處理。不過，不會用Google試算表怎麼辦？YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」手把手分成2集教你從零開始學Google試算表，上集先介紹基本操作，除了可以進Google雲端硬碟新增「Google試算表」外，還可以直接在瀏覽器輸入網址「sheets.new」也能新增，非常方便。

Google試算表可簡單設立公式，像是想在C2和D2格算出合計時，可在輸入區填入「=C2*D2」即可算出。（翻攝自YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」）

「PAPAYA 電腦教室」在該則影片中教你如何設定檔名、表格上色、輸入文字、變更格式、條件設定、設定簡單公式，或是凍結窗格時，可在讓滑鼠游標移到左上角表格位置之邊緣，按住左鍵向下拖曳至想要的地方，就能在指定位置「凍結窗格」，不受畫面捲動影響，對於超級新手而言非常實用！

▊ 相關資訊 點我下載練習檔（PAPAYA 電腦教室提供）

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