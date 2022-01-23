影片教你做／Google試算表從頭學（上）！凍結表格1秒達成、設定公式免煩惱
※看影片請記得開啟字幕
雲端作業方便快速，像是Google文件、Google試算表等，隨時隨地都可以處理。不過，不會用Google試算表怎麼辦？YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」手把手分成2集教你從零開始學Google試算表，上集先介紹基本操作，除了可以進Google雲端硬碟新增「Google試算表」外，還可以直接在瀏覽器輸入網址「sheets.new」也能新增，非常方便。
「PAPAYA 電腦教室」在該則影片中教你如何設定檔名、表格上色、輸入文字、變更格式、條件設定、設定簡單公式，或是凍結窗格時，可在讓滑鼠游標移到左上角表格位置之邊緣，按住左鍵向下拖曳至想要的地方，就能在指定位置「凍結窗格」，不受畫面捲動影響，對於超級新手而言非常實用！
▊ 相關資訊
點我下載練習檔（PAPAYA 電腦教室提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言