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中國迎接觀光客 15日開放各類簽證

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

又能去參觀紫禁城了！國際疫情趨緩，各國都逐漸向國際觀光客伸出橄欖枝。中國政府宣布，15日起恢復向遊客發放簽證。商界人士表示，此舉有助於國際企業高管前往中國拓展商機；旅遊業者卻不看好說，中國人權事件頻傳、高度政治化等狀況，都使得國際旅客望之卻步。

中國15日開放簽證

BBC》報導，新冠肺炎於2020年爆發，多國都祭出嚴格的防疫措施，更禁止觀光客旅遊，中國也於2020年3月28日停止向國際旅客發放簽證，歷經近3年的時間，北京近期當局也取消邊境管制，意味著中國向正常生活再邁進一步。

開放的具體政策調整為：一、恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境；二、政府機關恢復審發外國人各類赴中國簽證；三、港澳地區外國人組團入境廣東、東協旅游團入境廣西桂林等免簽政策也都可回歸。

衛報》報導，中國澳洲商會主席巴伯說，中國此次恢復包括旅遊、工作等所有類型的簽證，對外國企業是好消息。他指出，澳洲企業高管都盼能到中國，在該國拓展全新的商機。

旅客因政治而卻步

在疫情之前，每年都有數千萬名遊客到中國旅遊，後因疫情來襲，旅遊業飽受重創。但分析人士表示，開放的短期內不會有大量遊客湧入，因為國際旅遊收入並非中國GDP的重點，所以開放觀光客也不會顯著提振經濟。

皮尤研究中心去年9月份的調查顯示，出於北京侵害人權的事件不斷，在外交上的強硬態度，加上新冠疫情數據仍不透明等因素，西方民主國家對中國的看法愈來愈負面，甚至影響到旅遊的意願。

「就旅遊而言，中國不再是國際觀光客的熱門景點，」中國國際旅遊社的一名主管表示。他因為該言論涉及敏感議題，拒絕透露姓名，他說「國際企業在中國舉辦活動的意願已降低不少，因為這裡太多事情都政治化了，使他們望之卻步」。

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