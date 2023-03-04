路透社：中國的二號人物李強是如何推動廢除「清零」的？

去年12月7日，中國政府發布所謂優化落實新冠疫情防控措施的十條措施，放棄強制集中隔離、允許輕症及無症狀患者有條件居家隔離，不再展開大範圍全員核酸檢測，同時要求不得採取各種形式的臨時封控等等。這一俗稱「新十條」的政策轉向意味著中國大陸一夜之間事實上放棄了習近平親自決定、「親自指揮」、「親自部署」的嚴苛的「動態清零」政策。隨著幾乎所有的疫情管控措施突然間全面退出，中國各地出現排山倒海的疫情海嘯，導致一度醫院爆滿、藥品急缺、多地火葬場不堪重負。

路透社3月3日報導說，在與半打以上知情人士交談後，路透社了解道一些此前未被報導的中國去年12月初突然開放的細節。

報導說，四位知情人士告訴路透社，中國高層官員和醫學專家在去年12月放開前的幾周一直在悄悄制定計劃，以退出習近平主席的動態清零戰略，目標是到去年底逐步開放，並在今年3月宣布恢復正常。

但在中共中央政治局排名第二的新晉常委、外界普遍認為將被任命為新總理的李強認為形勢更為緊迫。這四位人士和另一位知情人士向路透社表示，李強突然決定比原計劃更早地啟動重新開放計劃，以控制清零政策造成的經濟損失以及反清零抗議活動的影響。

路透社寫道，兩位知情人士說，去年11月的抗議活動標誌著習近平疫情管理的一個轉折點，他開始採取不那麼親力親為的做法，並允許他的長期盟友李強負責。

兩位消息人士還表示，高層領導人最終選擇了匆忙放開，以安撫年輕的抗議者，因為持異議的抗議者對政權穩定構成的威脅和政治風險被認為比允許病毒不受控制地傳播更大。

準備了多個方案

三位消息人士透露，政治局常委王滬寧去年10月底與頂級醫學專家和高級官員，包括來自宣傳機構的官員舉行了一次閉門會議。其中兩位消息人士說，王滬寧反覆詢問與會者，如果放棄疫情管控，最壞的情況下會造成多少人死亡，並迫要求他們制定不同的速度的開放路線圖。之後，國家衛生委員會的官員提出了全面重新開放的基本條件，並指出關鍵是提高老年人的疫苗接種率。

與此同時，一些地方一級的黨務工作者和醫療衛生官員艱難應對著實施清零政策帶來的日益嚴峻的挑戰。北京一個有10多萬居民的分區地方領導告訴路透社，到去年下半年，該區它已經沒有錢來支付核酸測試公司和執行限制措施的安保公司。這位官員說：「從我的角度來看，並不是我們想放寬清零政策，而是我們在地方上根本沒有能力再執行清零政策了。」

北京的地方政府沒有對置評請求作出回應。官方數據顯示，去年北京在花費了近300億元人民幣（43.5億美元）用於疫情預防和預防新冠。

疫情失控 資金耗盡

當官員們制定重新開放的計劃時，病毒的蔓延已經超過了政府的控制能力。

中國最大城市之一的疾控中心（CDC）一名官員說，隨著秋季感染率的飆升，負責整理感染數據的工作人員會定期詢問疾控中心高級管理人員，他們看到的數字是否「太高」，以及他們是否應該向公眾報告一個較低的數字，讓人覺得疫情得到了控制。

這位官員說：「那個時候，我正在削減50%的費用。」他說，地方當局的資金當時快消耗殆盡，疾控中心一些官員的工資也被削減了。

疾控中心沒有回應路透社的置評請求。在回應路透社的評論請求時，中國國家衛健委說，中國以保護人民健康為目的，不斷優化和調整預防和控制措施，並在較短時間內順利過渡到重新開放。

李強鼓勵官員堅持放開

據兩位消息人士稱，20大結束後，上海市委書記、新晉政治局常委李強成為新冠疫情工作領導小組組長，該工作組向政治局常委報告。11月11日，中國宣布了進一步優化防控工作的二十條措施來放鬆限制。

習近平本人開始減少個人防範措施。在北京和海外公開露面時開始不戴口罩。

但三位熟悉此事的人士說，當中國的寬鬆措施生效，每天的感染病例增多時，習近平動搖了，並希望恢復清零。其中兩人說，11月中旬，習近平在東南亞時命令中國當局「堅定不移地」執行清零政策，之後一些城市重新收緊了限制。

兩名消息人士說，習近平的搖擺不定導致高層領導人在去年11月中旬能再次就新冠政策展開辯論。當時，已有足夠的跡象顯示，中國的經濟增長將下滑到近半個世紀以來的最糟糕的水平。在11月19日習近平從國外回來後的討論中，李強抵制住了來自習近平要求放慢開放步伐的壓力。路透社沒能確定習近平具體做出何種反應。

兩名消息人士補充說，隨著病毒繼續蔓延，李強鼓勵地方黨政官員，包括河北省會石家莊市的官員，堅持實施20條放寬措施。11月中旬，每天都報告數百名新增感染的石家莊停止了常規的社區核酸檢查。

石家莊市一名市政府官員拒絕就與李強的任何接觸或新冠政策對居民的影響發表評論。

轉折點

11月20日，卡達爾世界杯拉開帷幕。體育場內座無虛席、幾乎無人戴口罩，著與嚴苛的清零政策下中國的情況形成鮮明對比。

11月下旬，加速開放的最後一個導火索出現了。新疆地區發生致命火災之後，要求終止清零的抗議活動激增，成為習近平上台以來中國大陸最大的抗議活動。

習近平將抗議活動歸咎於因新冠流行而感到沮喪的年輕人。但他也向來訪的歐盟高級官員表示，現在中國新冠病毒主要是Omicron，之前的delta變異株較致命，而Omicron致命性較低，這為放開管控打開了道路Omicron致命性較低，這為放開管控打開了道路。

最後，去年12月7日，中國宣布了防疫政策大轉彎，包括終止了封鎖、大規模測試和國內旅行限制。兩位消息人士說，重新開放的計劃最初想保留大規模測試，但李強成功地推動了更廣泛的放鬆。

重新開放後，疫情迅速擴散，醫院爆滿，火葬場不堪重負，藥物短缺。李強12月25日召開全國電話會議，敦促官員們迅速部署資源，確保為包括老人和兒童在內的重點群體提供藥物和治療。

根據路透社看到並經過一個消息人士確認為真實的會議紀要，李強告訴官員，時機已經成熟，條件已經具備，可以將對新冠病毒實行乙類乙管。

儘管國際學界研究認為，在放棄「清零」政策後兩個月內，中國新冠死亡人數在100萬至150萬之間。但中國官方公布的截至2月9日的在院新冠相關死亡病例僅為83150人。今年2月16日，中共中央政治局常委會召開會議，宣布中國「取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇跡」。

（路透社）

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