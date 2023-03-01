港人累計接種2070萬劑COVID-19疫苗 8104例異常
香港衛生署今天公布，截至昨天，香港民眾共接種2070萬劑COVID-19疫苗，而有691萬人至少接種了1劑疫苗；有關部門同時收到了8104例接種疫苗後出現異常情況的個案。
港府接獲的異常事件報告占疫苗接種總劑量的0.04%。
此外，涉及接種疫苗的死亡個案有120例，這些死者都曾在離世前14天接種過疫苗，占疫苗接種總劑量的0.0006%。
衛生署指出，COVID-19疫苗臨床事件評估專家委員會已總結其中117例個案，確定與疫苗接種沒有因果關係，另有1例沒有關聯；其餘2例個案未能確定是否與接種疫苗有因果關係。
COVID-19疫情於2020年初在香港爆發，翌年2月底，港府開始為港人免費接種疫苗。
另外，隨著港人生活回復正常，疫情告一段落，港府今天關閉了竹篙灣社區隔離設施；這個隔離設施為本地較大型的檢疫中心，於2020年中設立，先後有27萬名染疫者在這裡接受隔離治療。
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