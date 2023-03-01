港府取消口罩令 但仍有不少市民戴口罩

香港當局今天起取消防疫口罩令，市民出行恢復正常，但本地仍有不少人戴口罩，有人說，要觀察一段時間才敢除下口罩；也有家長要求小孩佩戴口罩，以策安全。

當局昨天宣布取消口罩令，市民自今天起無論在室內、室外或公共交通工具都不必戴口罩。不過，今早在地鐵（捷運）上，戴口罩的乘客占多數。

在金鐘站的東鐵線上，有佩戴口罩的乘客向中央社記者說，很想不戴口罩，但擔心各人突然一齊除下口罩，更加容易傳播新冠病毒，尤其地鐵車廂人群密集，更容易感染。

另據官方香港電台報導，在九龍蒲崗村道的學校群區，大部分學生上學時仍然配戴口罩，有小學生家長說，基於健康考慮，在夏天前仍會要求子女戴口罩。

也有家長說，要觀察久些才會讓小朋友不戴口罩上學，這樣較安心；也有小學生說，戴口罩已成為習慣。

政府專家顧問、香港大學內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今早在電台節目上說，政府撤銷口罩令的決定正確，時機也成熟，但他認為，市民在交通工具或人多地方繼續戴口罩，有助降低上呼吸道病毒感染的反彈。

此外，在醫院內繼續戴口罩，可減低交叉感染。

至於學校，他不建議學生長期佩戴口罩，因為這會影響學習；家長若擔心，應該盡快帶子女接種新冠及流感疫苗。