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中國放寬防疫 自紐西蘭等地出發可快篩取代核酸
中國入境防疫要求再放寬。自3月1日起，從紐西蘭、馬來西亞和斯里蘭卡飛往中國的航班，乘客將可用抗原檢測（快篩）代替核酸檢測。
中國駐紐西蘭大使館、駐馬來西亞大使館和駐斯里蘭卡大使館官網27日分別發布通知，表示根據COVID-19疫情形勢發展和便利人員往來需要，自3月1日起，允許搭乘自當地前往中國直飛航班人員以抗原檢測替代核酸檢測。
旅客登機前48小時內進行核酸檢測或自行使用抗原試劑盒檢測後，結果陰性者可赴中國，然後自行上網申報。當地航空公司將不再查驗登機前核酸檢測或快篩結果，直到抵達口岸後，海關將按一定比例進行抽樣檢測。搭機過程仍須佩戴口罩。
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