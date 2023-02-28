香港3/1起取消口罩令 恢復正常生活

香港當局將於明天起取消口罩令，港人在室內、室外及公共交通工具都不必佩戴口罩，生活完全恢復常態。

行政長官李家超和醫務衛生局局長盧寵茂今早一起向媒體公布有關決定。

李家超說，取消口罩令的原因之一是新冠疫情已經受控，沒有反彈；原因之二是香港已建立起防疫屏障；原因之三是重點人群沒有爆發疫情；原因之四是病毒沒有變壞；原因之五是冬季流感高峰期接近尾聲。

但為了保障高風險人士，各醫院可以要求院內所有人佩戴口罩。

在放寬口罩令上，港府是一步到位，基本上完全放寬。對於為何完全放寬，李家超說，局部放寬會帶來執法的困難，因此決定一步到位。

對於外界有人質疑政府放寬步伐太慢，他說，兩個月前已說過，只要條件符合，就會適時取消口罩令，又說任何決定以香港的利益為依歸。