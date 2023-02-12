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中國防疫降級後首個開學季 專家勸避免大停課

中央社／ 台北12日電
中國多地近日進入防疫降級後首個開學季，綜合流行病學家及病毒學家表示，未來疫情可能會斷斷續續在局部地區出現，學校應盡量避免動輒大規模停課。美聯社
中國多地近日進入防疫降級後首個開學季，綜合流行病學家及病毒學家表示，未來疫情可能會斷斷續續在局部地區出現，學校應盡量避免動輒大規模停課。美聯社

中國多地近日進入COVID-19乙類乙管後首個開學季，近3億師生將大規模集中返校。綜合流行病學家及病毒學家表示，未來疫情可能會斷斷續續在局部地區出現，學校應盡量避免動輒大規模停課

中國1月8日正式將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級為乙類乙管。中國新聞周刊12日報導，中國多地近日進入防疫降級後首個開學季，如北京市中小學13日起全面開學，全國約3億師生將大規模集中返校。

中國國務院副總理孫春蘭6日在北京多家中學和高校調研開學準備工作時，指出開學前要全面摸排師生感染情況，組織有序安全返校，學校要全面開展線下（面對面）教學。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，隨著國內優化防控策略，未來疫情可能會斷斷續續在局部地區、部分人群、一段時間內發生，但全國短時間集中大規模流行的可能性較小。

他又指，中國國內人群總體免疫力處在較高時期，而全國大規模流行的高峰期已過，風險比較低，未感染過的小孩及老人現在受感染的可能性較低。

香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁表示，兒童整體感染後出現重症的機會很低，加上中國本輪疫情已過去，現階段不用過於擔心。

不過，他表示，學校比較容易發生聚集性感染，需加強學生的疫苗接種及健康監測，防止學生將感染風險帶回家傳染老人。

金冬雁表示，校園應精準防疫，盡量避免動輒大規模停課，如果學校出現局部疫情爆發，便要求有病例的班級停課，而不是「一刀切」全校停課。

一名公衛專家表示，今年不會像前兩年因為疫情而經常大規模停課或居家上網課，但目前疫情並未徹底結束，校園防疫問題依然存在。

中國國務院聯防聯控機制在1月7日發布「新型冠狀病毒感染疫情防控操作指南」提到，當感染者比重較大時，可以班級或年級為單位停止線下上課、實施線上教學。

指南提到，高校師生出入校門和校園公共區域不需提供核酸證明。中小學校和幼兒園按實際需要展開師生篩檢、輪檢、抽檢等抗原或核酸檢測，師生出入校門不再提供核酸證明，其他外來人員進入校園須提供核酸或抗原陰性證明。

新冠肺炎 返校 停課

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