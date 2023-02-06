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因嚴格管控疫情 中國失亞洲強國地位

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

美國再度成為亞洲最有影響力國家。根據澳洲研究機構指出，受到中國近年採取嚴格清零政策影響，去年中國在亞洲的影響力已被美國超越。不過，專家認為，隨著中國鬆綁疫情管控，奪回亞洲最大影響國家仍是指日可待。

中國封城代價大

據《雪梨先驅報》報導，洛伊國際政策研究所公布的「亞洲權力指數」報告指出，2022年中國由於嚴格關閉邊界以及實施封城，在亞洲的整體國力表現跌幅最大，至於澳洲相較其他亞洲國家，受到疫情衝擊最小，目前排名亞洲第六大強國，不過，即有可能很快取代入侵烏克蘭的俄羅斯，成為亞洲第五大強國。

這次報告共分析133個指數，包括軍事能力與國防網絡、經濟能力與關係、外交與文化影響以及韌性等。結果發現，中國的核心經濟實施與利用經濟取得地緣政治優勢的能力來到2018年以來最低，也讓美國在該指標上拔得頭籌。

研究人員蘇珊娜·巴頓指出，「從所有指標來看：航班、遊客流量、國際學生流量、商人流量與資金流量，中國在疫情期間確實遭受損失。過去幾年，中國並無法全力與外界競爭。」她也認為，中國完全重新開放國門後，將很快成為美國在亞洲更強大有力的競爭對手。

人口老化問題嚴峻

至於澳洲則是亞洲第六大影響力國家，僅次於美國、中國、日本、印度與俄羅斯，領先南韓、新加坡與印尼。不過，如果從其領土及擁有資源來看，印度國力表現則不如外界預期。

據《澳洲廣播公司》報導，巴頓表示，美國的整體實力已證明相當有彈性，而且美國人口展望也比中國要好，因為中國必須面對高齡社會與出生率下降的問題。除此之外，美國一直有意擴張在亞洲的戰略行為，例如稍早與菲律賓簽訂同意書，將額外使用菲國4處軍事基地。

不過，中美兩國與這次分析的多數國家一樣，因為受到供應鏈因疫情及俄烏戰爭影響，2022年整體國力都已下降。巴頓也指出，從中可發現，許多國家目前已更依賴原本的主要貿易夥伴、更容易受到全球貿易的影響，貿易和出口關係多元性也變少。

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