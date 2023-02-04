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中國通報1月27日至2月2日 3278人在院染疫死亡

中央社／ 台北4日電

中國疾控中心今天通報，1月27日至2月2日，中國大陸累計在院COVID-19感染相關死亡病例3278例。2月2日現有住院病例9萬8742例，降至10萬例以下。

相隔3天，中國疾病預防控制中心官網4日通報「全國新型冠狀病毒感染疫情情況」。

據通報，2月2日，中國大陸31個省區市和新疆生產建設兵團COVID-19感染現有住院病例9萬8742例，其中重症7918例。與1月30日的14.4萬人相比，已降至10萬例以下。

中國大陸此前的峰值是1月5日染疫住院162.5萬人。

據通報，1月27日至2月2日，中國大陸累計在院COVID-19感染相關死亡病例3278例，也呈下降狀態。

中國疾控中心此前通報稱，在院染疫死亡的峰值是1月4日，當日有4273例死亡。

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