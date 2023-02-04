中國通報1月27日至2月2日 3278人在院染疫死亡
中國疾控中心今天通報，1月27日至2月2日，中國大陸累計在院COVID-19感染相關死亡病例3278例。2月2日現有住院病例9萬8742例，降至10萬例以下。
相隔3天，中國疾病預防控制中心官網4日通報「全國新型冠狀病毒感染疫情情況」。
據通報，2月2日，中國大陸31個省區市和新疆生產建設兵團COVID-19感染現有住院病例9萬8742例，其中重症7918例。與1月30日的14.4萬人相比，已降至10萬例以下。
中國大陸此前的峰值是1月5日染疫住院162.5萬人。
據通報，1月27日至2月2日，中國大陸累計在院COVID-19感染相關死亡病例3278例，也呈下降狀態。
中國疾控中心此前通報稱，在院染疫死亡的峰值是1月4日，當日有4273例死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言