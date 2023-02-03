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防疫專家：中國3至5月間恐爆發第2波感染高峰

中央社／ 台北3日電

由於Omicron的變異株不斷浮現，中國防疫專家指出，估計中國第2波感染高峰可能落在3至5月間，至於疫情爆發的時間點，取決於何時出現衝擊力道非常強的新毒株。

中國媒體健康時報2日報導，華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院感染科主任醫師邢銘友31日接受長江日報訪問說，從病毒學和流行病學觀點分析，染疫復原後體內抗體可維持3到6個月峰值，短時間再感染機率僅2%。

他說，但中國人口基數非常大，從去年12月開始，再過3到6個月，當抗體強度慢慢下降後，這時若浮現新的病毒變異株，再感染出現臨床症狀的可能性非常大，因此仍有可能再現染疫高峰。

邢銘友預測，第2波感染高峰可能會落在3至5月間，但這次高峰民眾可能感覺不那麼明顯，這是因患者感染的時間先後有別，再加上基礎抗體的存在，預料第2波感染的人數與症狀，以及時間集中的幅度比第1次弱。

德國華裔病毒學家、杜伊斯堡－艾森大學（University of Duisburg-Essen）醫學院病毒研究所教授陸蒙吉1日接受中國新聞周刊訪問表示，預計3月下旬起，因群體免疫力下降使得感染風險攀升。

他說，時至5、6月份，疫情變化會非常明顯，屆時可能會面臨第2波的衝擊，但第2波疫情出現在3月還是5、6月，取決於是否會出現衝擊力道非常強的新毒株。

陸蒙吉提醒，處於染疫恢復期的高齡長者與尚未染疫的民眾，需特別提防第2波疫情的爆發，並說現在很多染疫長者處於恢復期，體質差的再感染，後果非常嚴重。

他說，目前受疫情影響最大的還是尚未感染者，估計人口占比約介於15%至20%之間，相較於之前影響程度雖已降低，但鑑於中國人口的基數，這群人的規模仍不容低估。

新冠肺炎

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