哄抬血氧儀 陸監管部門重罰

新冠疫情期間，使用家用醫療器械自我檢測健康狀況成為許多中國大陸民眾的重要防護措施之一，血氧儀因此一度供不應求、價格異常高升。

中新社報導，針對近期市場存在的價格亂象，大陸國家市場監管總局1日通報查處涉疫藥品和醫療用品違法典型案例，其中包括江蘇魚躍醫療設備股份有限公司哄抬血氧儀價格案。

據通報，2023年1月6日，大陸國家市場監管總局帶隊對江蘇魚躍醫療設備股份有限公司銷售血氧儀的價格行為進行了調查。經查，該公司血氧儀銷售價格上漲幅度明顯高於成本增長幅度，推高了魚躍牌血氧儀市場銷售價格。

以該公司生產的指夾式脈搏血氧儀（型號：YX306）為例，2022年12月生產入庫平均成本比11月上漲47%。向經銷商的平均銷售價格由每台100元（人民幣，下同）上漲至每台231.78元，漲幅131.8%；最高價格上漲至每台254.15元，漲幅154.2%。1月31日，江蘇省鎮江市市場監管局作出行政處罰決定，責令改正違法行為，罰款270萬元。

公開資料顯示，江蘇魚躍醫療設備股份有限公司成立於1998年10月，經營範圍包括醫療器械、保健用品製造與銷售、金屬材料銷售、機動醫療車改裝、汽車銷售等。

該公司回應稱，公司對本次行政處罰高度重視，積極配合調查；並推進相應整改，從嚴加強公司管理，強化相關人員對法律法規及規範制度的學習，引以為戒，杜絕類似情況再次發生。

大陸市場監管部門公布的相關違法違規行為還包括，社區衛生服務站使用過期醫療器械、銷售侵犯註册商標專用權口罩、未經許可從事新冠病毒抗原檢測試劑經營等。