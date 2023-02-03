哄抬血氧儀 陸監管部門重罰

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
魚躍醫療血氧儀價格問題屢被提及。（取材自中新經緯）
魚躍醫療血氧儀價格問題屢被提及。（取材自中新經緯）

新冠疫情期間，使用家用醫療器械自我檢測健康狀況成為許多中國大陸民眾的重要防護措施之一，血氧儀因此一度供不應求、價格異常高升。

中新社報導，針對近期市場存在的價格亂象，大陸國家市場監管總局1日通報查處涉疫藥品和醫療用品違法典型案例，其中包括江蘇魚躍醫療設備股份有限公司哄抬血氧儀價格案。

據通報，2023年1月6日，大陸國家市場監管總局帶隊對江蘇魚躍醫療設備股份有限公司銷售血氧儀的價格行為進行了調查。經查，該公司血氧儀銷售價格上漲幅度明顯高於成本增長幅度，推高了魚躍牌血氧儀市場銷售價格。

以該公司生產的指夾式脈搏血氧儀（型號：YX306）為例，2022年12月生產入庫平均成本比11月上漲47%。向經銷商的平均銷售價格由每台100元（人民幣，下同）上漲至每台231.78元，漲幅131.8%；最高價格上漲至每台254.15元，漲幅154.2%。1月31日，江蘇省鎮江市市場監管局作出行政處罰決定，責令改正違法行為，罰款270萬元。

公開資料顯示，江蘇魚躍醫療設備股份有限公司成立於1998年10月，經營範圍包括醫療器械、保健用品製造與銷售、金屬材料銷售、機動醫療車改裝、汽車銷售等。　　

該公司回應稱，公司對本次行政處罰高度重視，積極配合調查；並推進相應整改，從嚴加強公司管理，強化相關人員對法律法規及規範制度的學習，引以為戒，杜絕類似情況再次發生。

大陸市場監管部門公布的相關違法違規行為還包括，社區衛生服務站使用過期醫療器械、銷售侵犯註册商標專用權口罩、未經許可從事新冠病毒抗原檢測試劑經營等。

新冠肺炎

延伸閱讀

開門沒看到貓！奴才突襲6隻布偶貓「閉關練飛簷走壁」網笑：貓貓蟲啦

江西搶工打溫情牌 要留守兒喊父母「回家」上班

春節點斗香未燃盡！百萬保時捷輪胎壓過車被燒毀 消防：溫度近600℃

江蘇「虎景房」重開 每晚要價2588元人民幣 網紅入住：被當冤大頭

相關新聞

哄抬血氧儀 陸監管部門重罰

新冠疫情期間，使用家用醫療器械自我檢測健康狀況成為許多中國大陸民眾的重要防護措施之一，血氧儀因此一度供不應求、價格異常高...

調研染疫情況 北京將抽檢血清抗體

北京市疾控中心副主任王全意31日表示，北京這一輪疫情已過高峰，人群已建立了臨時的免疫保護。北京計畫在2月至3月展開人群血...

大陸疫情降溫 陽性、求診、住院和死亡人數均大降90%

大陸疫情持續降溫，大陸中國疾控中心1日公布新冠疫情最新發展，顯示無論是檢測陽性人數、總體發燒門診求診人數、住院人數和在院...

陸官方稱疫情趨緩 新冠住院死亡數已較高峰降低近九成

中國大陸再次公布近期新冠疫情感染狀況，據中疾控2月1日數據顯示，截至1月30日，全大陸住院新冠感染者已下降至14.4萬人...

喊話恢復兩岸16個直航航點 國台辦：已全面做好準備

大陸官方致函我方民航局表達希望恢復兩岸航點之後，國台辦晚間進一步指出，希望兩岸相向而行、優先推動廣州等16個航點直航，「...

北京拋恢復兩岸16個直航點 陸委會：進一步了解

中國大陸今天拋出恢復兩岸航線正常運營的建議，並聲稱已透過「海峽兩岸空運協議」向台灣民航主管機關提出恢復16個直航航點的意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。