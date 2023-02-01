快訊

稅收超徵是「行政失能」？被問想和高嘉瑜說什麼 龔明鑫尬笑回應這六字

疑個資外洩！iRent用戶信用卡等資訊全都露 公總要查了

台南議長邱莉莉、林志展涉賄案 民進黨建請停權送中評會處分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

再祭限制措施 自韓赴陸今起須驗PCR

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
日韓對中國旅客防疫比歐美國家嚴格，引起中國大陸的不滿。圖為從中國上海入境日本成田機場的旅客，排隊等待接受PCR檢查。美聯社
日韓對中國旅客防疫比歐美國家嚴格，引起中國大陸的不滿。圖為從中國上海入境日本成田機場的旅客，排隊等待接受PCR檢查。美聯社

南韓駐中國大使館昨公告指出，中方已透過外交管道通知，二月一日起所有南韓至中國大陸直飛航班旅客入境後，須接受ＰＣＲ核酸檢測。大陸外交部昨未予證實，但指個別國家執意針對中方採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並有理由採取必要的對等措施。

南韓總理韓德洙則稱，如果中國大陸新冠疫情可控，南韓將考慮在二月底前，撤銷對中國大陸簽證限制。

南韓駐中國大使館稱，中方通知，南韓至中國直航航班旅客在入境後均須接受ＰＣＲ核酸檢測，若檢測結果呈陽性，會在家中或住宿地點隔離。

韓方早前規定，自一月二日起，從中國大陸入境的旅客在出發前和抵達南韓後，須接受新冠病毒檢測。韓方並已宣布停止向中國旅客簽發短期簽證。南韓總理韓德洙昨表示，若中方疫情受控，考慮二月底前解除對中方旅客的簽證限制。

針對中方將對從南韓赴大陸旅客進行全員核酸檢測，大陸外交部發言人毛寧昨未直接證實，但她表示，令人遺憾的是，個別國家仍然執意針對中國採取歧視性入境限制措施，中方堅決反對，並有理由採取必要的對等措施。她強調，中方一貫堅決反對將疫情防控政治化。

新冠肺炎

延伸閱讀

南韓人全都變年輕了！ 「減齡1到2歲」理由竟是官方下令要求

【重磅快評】陳建仁起手式 王必勝端小菜交差

從南韓赴陸全面核酸檢測 陸外交部：採取必要對等措施

韓總理：視陸疫情縮短停發簽證期限 或參與美晶片禁令

相關新聞

中國疾控中心：CH.1.1短期不會引發本土大規模流行

據微信公眾號「中國疾控動態」發布消息指出，目前未見Omicron的CH.1.1變異株的致病性增強，仍需進一步關注，CH....

疫情漸去 香港啟德方艙擬改建青年宿舍

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸過去，據報導，港府有意將包括位於九龍啟德的「方艙」等部分隔離設施改建...

再祭限制措施 自韓赴陸今起須驗PCR

南韓駐中國大使館昨公告指出，中方已透過外交管道通知，二月一日起所有南韓至中國大陸直飛航班旅客入境後，須接受ＰＣＲ核酸檢測...

從南韓赴陸全面核酸檢測 陸外交部：採取必要對等措施

南韓副總理韓德洙31日表示，如果大陸的感染情況受控，考慮在2月底前解除對大陸公民發放短期簽證的禁令。

陸急批2國產新冠口服藥 業界指涉抄襲Paxlovid

中國藥監局29日緊急批准兩款國產新冠口服藥，自由亞洲電台報導指出，有業界質疑這些藥物抄襲輝瑞Paxlovid，效果和安全...

港特首：考慮取消海外旅客接種疫苗要求

香港行政長官（特首）李家超今天說，當局正在研究取消對海外旅客的一些COVID-19防疫限制，包括疫苗接種和快速病毒檢測

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。