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再祭限制措施 自韓赴陸今起須驗PCR
南韓駐中國大使館昨公告指出，中方已透過外交管道通知，二月一日起所有南韓至中國大陸直飛航班旅客入境後，須接受ＰＣＲ核酸檢測。大陸外交部昨未予證實，但指個別國家執意針對中方採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，並有理由採取必要的對等措施。
南韓總理韓德洙則稱，如果中國大陸新冠疫情可控，南韓將考慮在二月底前，撤銷對中國大陸簽證限制。
南韓駐中國大使館稱，中方通知，南韓至中國直航航班旅客在入境後均須接受ＰＣＲ核酸檢測，若檢測結果呈陽性，會在家中或住宿地點隔離。
韓方早前規定，自一月二日起，從中國大陸入境的旅客在出發前和抵達南韓後，須接受新冠病毒檢測。韓方並已宣布停止向中國旅客簽發短期簽證。南韓總理韓德洙昨表示，若中方疫情受控，考慮二月底前解除對中方旅客的簽證限制。
針對中方將對從南韓赴大陸旅客進行全員核酸檢測，大陸外交部發言人毛寧昨未直接證實，但她表示，令人遺憾的是，個別國家仍然執意針對中國採取歧視性入境限制措施，中方堅決反對，並有理由採取必要的對等措施。她強調，中方一貫堅決反對將疫情防控政治化。
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