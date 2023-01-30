香港將取消確診者恩恤津貼 逐步復常

香港今天起取消COVID-19確診者隔離，港府並表示，2月14日起將停止受理確診者申請單筆金額港幣5000元（約新台幣1萬9000元）的「恩恤現金津貼」；當地的防疫限制措施只剩口罩令。

根據香港政府新聞網今天發出的新聞稿，因應撤銷對COVID-19感染人士發出隔離令的安排，社會福利署由2月14日起會停止接受「向本地確診2019冠狀病毒病患者發放一筆過恩恤現金津貼」計畫的申請。2月13日或之前遞交的申請將不受影響。

這筆津貼自2020年11月27日推出，屬臨時措施，為受感染人士因確診而須入住公立醫院提供一筆援助。新聞稿指出，截至今年1月27日，共有2728名符合資格人士獲發津貼。

隨着港府調整防疫抗疫措施，市民生活正有序復常，恩恤現金津貼計畫將停止運作。

目前，除口罩令外，香港現在已幾乎取消了所有防疫限制措施，快篩陽性者也無須再向官方申報。