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香港30日起取消確診隔離

中央社／ 台北29日電
香港政府明天起將撤銷COVID-19確診者隔離令，醫管局指會加強服務繼續支援確診患者。圖為1月8日，旅客在中國香港的落馬洲地鐵站過境進入中國之前等待香港出入境櫃檯開放。歐新社
香港政府明天起將撤銷COVID-19確診者隔離令，醫管局指會加強服務繼續支援確診患者。圖為1月8日，旅客在中國香港的落馬洲地鐵站過境進入中國之前等待香港出入境櫃檯開放。歐新社

香港政府明天起將撤銷COVID-19確診者隔離令，醫管局指會加強服務繼續支援確診患者。

官方香港電台今天做了上述報導。醫管局表示將加強服務繼續支援確診病人，包括所有普通科門診診所將恢復服務，增加偶發性疾病診症名額，並預留診症名額給予較高風險的確診病人。

確診患者可透過應用程式或致電預約診症服務，而醫管局支援熱線也會為確診病人提供健康建議，或協助有需要人士預約遠距診症服務。

此外，報導說，香港全體學校教職員明天起毋須每天回校前進行快篩測試，但教職員若自行檢測結果呈陽性，需即時通知校方，有明顯病症即不應回校上班，並盡快求醫；未出現病症的確診教職員可自由外出或上班；學生每天回校前必須完成快篩要求，維持至2月28日。

新冠肺炎 香港 快篩 隔離

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