香港30日起取消確診隔離

中國疾病預防控制中心28日通報，春節一周累計新冠感染死亡病例6364例，數據比前一周減半，專家及官方之前再三警告的「大規模返鄉將導致農村新冠感染高峰」未見出現，專家認為絕大多數人都已感染，形成了群體免疫，病毒有點「傳不動了」；不過，被稱為「全球最大醫院」的鄭州大學第一附屬醫院，春節後的門診爆滿，現場「堪比春運」。

2023-01-29 17:06