香港30日起取消確診隔離
香港政府明天起將撤銷COVID-19確診者隔離令，醫管局指會加強服務繼續支援確診患者。
官方香港電台今天做了上述報導。醫管局表示將加強服務繼續支援確診病人，包括所有普通科門診診所將恢復服務，增加偶發性疾病診症名額，並預留診症名額給予較高風險的確診病人。
確診患者可透過應用程式或致電預約診症服務，而醫管局支援熱線也會為確診病人提供健康建議，或協助有需要人士預約遠距診症服務。
此外，報導說，香港全體學校教職員明天起毋須每天回校前進行快篩測試，但教職員若自行檢測結果呈陽性，需即時通知校方，有明顯病症即不應回校上班，並盡快求醫；未出現病症的確診教職員可自由外出或上班；學生每天回校前必須完成快篩要求，維持至2月28日。
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