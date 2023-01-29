擔心新一波疫情 法韓延長對華旅客防疫管制

法國宣布，由於局勢“不停變化”，對來自中國旅客的防疫限制措施將延長到2月15日，按照原計劃，防疫限制到1月31日到期。法國從1月1日起開始針對來自中國旅客實施防疫限制措施包括：要求由中國入境的旅客在出發前提交48小時內的核酸檢測陰性證明、落地實施隨機篩檢，以及航班內所有旅客必須佩戴口罩。

中國國官方自去年底起，陸續停止新冠病毒封鎖和限制措施，並開放中國民眾出國旅游，不過包括英國、美國和法國在內的一系列國家都對中國游客提出檢測要求。

因為擔心春節過後出現新一波感染潮，韓國也表示將對中國旅客赴韓短期簽證暫停簽發措施延長到2月底。韓聯社報道，韓國中央災難安全對策本部表示，韓國境內防疫防控形勢向好，但不能完全排除春節之後海外輸入性確診病例導致疫情再次擴散的可能性。韓國自1月2日起要求所有從中國大陸、香港和澳門的入境人員提供48小時內的陰性證明，落地後還要接受測試。此外，1月2日至1月31日，韓國政府暫停駐中國使領館的旅游簽證簽發工作，但外交和公務、必要企業運營工作、人道主義等目的的簽證仍正常簽發。北京隨後進行反擊，宣布暫停簽該國公民赴中國的多種簽證。

韓聯社報導，韓國防疫部門數據顯示，最近兩個星期兩周境外輸入病例1404例，其中來自中國的病例890例。對來自中國的短期居留外籍人員實施落地檢以來，陽性率為10.4%。

中國疾病預防控制中心（簡稱“中疾控”）官網本周三（1月25日）發布中國全國新冠病毒感染情況，表示在2022年12月22日前後，感染人數、發熱門診診療人數達到峰值。中疾控還表示，在住院診療方面，中國在院新冠感染者於2023年1月5日達到峰值162.5萬人，隨後持續下降，1月23日下降至24.8萬人。其中重症患者數量1月5日達到峰值12.8萬，隨後持續下降，1月23日下降至3.6萬。

中國雖然已在去年底開放自由行旅客出國，但團客要到2月6日之後才會逐漸恢復，亞洲各大旅游景點也因此並沒有恢復到疫情前的熱鬧。不過中國境內旅游出現大幅增加，中國文化和旅游部本周五（1月27日）公布了2023年春節假期文化和旅游市場數據，今年春節假期全國國內旅游出游3.08億人次，同比增長23.1%。野村證券在一份報告中指出，雖然節日期間消費增加，從旅游的反彈中可以看出回升跡象，不過報復性消費反彈的可能性不高，中國經濟發展前景不容樂觀。

（路透社，法新社等）

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