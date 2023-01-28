中國春節未現染疫高峰 四川村醫：感冒都變少了

中國春節期間並未出現COVID-19感染高峰，專家表示此前絕大多數人已感染，形成群體免疫，病毒有點傳不動了。四川多名農村醫生也指出，過年不但未發現染疫，連感冒都比往年少了。

中國疾病預防控制中心官網25日發布全國COVID-19感染疫情情況，核酸檢測結果方面，陽性人數在2022年12月22日達到高峰（694萬）後逐步下降，2023年1月23日降至最低1.5萬；檢測陽性率在2022年12月25日（29.2%）達高峰後逐步下降，1月23日降低到5.5%。

健康時報報導，上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江指出，COVID-19傳播漸漸變弱，並非因為病毒本身有重要變化，而是社會面維持一定低水準傳播，鞏固了免疫屏障，加上絕大多數人都感染了，形成了群體免疫，病毒有點傳不動了。

北京市豐台區中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任喬樹斌也表示，優化防控二十條實施以後，全國陸續有將近80%的人感染，呈現了一個小高峰，短期內雖然不會再有高峰，但並不意味著COVID-19會消失了。

澎湃新聞報導，截至1月22日，全國春運客流總量突破6億人次。四川作為勞務輸出大省，春節期間也迎來大量歸鄉人流。

報導指出，一週以來在四川多個市縣基層探訪發現，無論是在村級衛生室還是在鄉鎮衛生院，醫生們反映發燒病人並未增加。今年從外地返鄉過年的人明顯比前兩年增加了很多，但在醫院值班卻是比較輕鬆的。

四川射洪仁和鎮臥龍村衛生室醫生胥鋒24日表示，一個月前的疫情高峰期，他一個小小的衛生室，每天要接診六七十個病人，午飯都沒時間吃。但過年前後沒有出現疑似染疫的情況，甚至感冒的人似乎也比往年少了，這多少讓他感到有點意外。

1月20日，在仁和鎮的仁和中心衛生院大廳裡，一邊的藥房有兩個人等待取藥，另一邊的掛號收費、醫保結算處有十來個人在排隊。門診走廊裡，只有兩人在候診，門診二樓的輸液室裡只有三名輸液患者和一名陪護家屬。整個醫院看上去格外冷清。

鹽亭縣玉龍衛生院發燒診室醫生王波，大年初一、初二都在醫院裡值班。他說：「不僅感冒發熱的人少，連酒後打架、摔傷的人都少了。」