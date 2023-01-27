專訪：中國政府應痛定思痛，盡快批准mRNA疫苗

德國之聲：中國12月初放開疫情管控後出現了排山倒海的感染潮，專家曾稱會出現三波疫情高峰，現在按中疾控的說法，中國的新冠感染和死亡都已經在12月底和1月初達到峰值。您怎麼看這些說法？

金冬雁教授：三個峰的說法沒有多大根據。有三個峰的國家和地區其實跟中國的情況完全不一樣。人家是用了一些措施拉平曲線，把感染人數壓下來了。而中國的情況就不是這樣。中國的情況是相當多的人一下都感染了，就是我們說的大海嘯。大海嘯來得很快，去得也很快。在這種情況下，我們相信相當多的人都感染了，70%以上的感染率是可能的。但現在的問題是沒有確鑿的數據公布出來。誰都不知道究竟是怎樣的。

這種情況其實很不理想。因為中國很大，不排除有些地方沒有很高，還有遺漏的地方。但現在基本就和北朝鮮一樣，是一個黑洞。到底有多少人感染，多少人死亡，整個情況大家是不太知道的。對公布出來的數據，大家打很多問號。死亡人數官方說的是在院死亡人數，感染人數是估計有百分之幾十。這種說法是很不理想的。不過總體來看，全國的感染情況是在往下走的趨勢，出境的人裡面陽性率現在變得已經非常低了。

德國之聲：吳尊友上周末說，中國80%的人已經感染過，不太可能短期再次反彈。不知道他的說法有什麼樣的依據？如果按照他的這個說法，是不是中國的疫情危險期已過去了？

金冬雁教授：他的說法前後是不一致的。他以前說美歐會來一次大爆發，但美歐並沒有再來大爆發。現在他說（中國的疫情）短期不可能再次反彈，如果指的是像海嘯一樣的大爆發，那麼確實不太可能。因為第一波來得太猛烈了。其他地方，像台灣、新加坡、日本，從來就沒有那麼大的一波海嘯。中國的情況是很特殊的，像海嘯一般，來得快去得快，現在處於下行期了。但這並不是說以後就高枕無憂。大海嘯是不會再來了，這我是同意的。但他們應該把數據拿出來。他說80%的人已經感染，是哪裡來的數據？是他自己統計的，還是抽樣檢查的？是全國都是這樣的，還是北京市是這樣的，大城市是這樣的？總要有一個確切的說法才行。現在像第三世界、像北朝鮮一樣了。比如現在平壤是不是正在疫情暴發，人們不知道；是不是以前暴發不夠，現在再來，不知道；是不是不是新冠疫情，而是別的什麼，也不知道。中國就有點像這個情況。最荒唐的是中國外交部還批評美國不公開。如果能做得像美國這樣公開，把總的感染人數、各地的住院人數、死亡人數像美國那樣公開，那麼我想各國不會批評中國的疫情像黑洞一樣。

德國之聲：那麼作為普通民眾應該怎樣來面對現在的情況呢？因為大多數人已經都感染過了，是不是可以暫時放松了？

金冬雁教授：對一般民眾來說，一是現在各種信息非常混亂。很多人還在恐懼當中，包括恐懼二次感染，恐懼第二波，恐懼長新冠。這些問題其實還是需要很好的公民教育。迄今為止政策宣導做得非常差。所以有各種謠言，各種誤導性的說法。這是一個方面，是必須糾正的。另一個方面是有些人覺得疫情已經過去了，沒有了。而我們講的“復常”，或者說大流行的結束、風土化，不是說新冠病毒就不來了——新冠還是會來的，死亡也還是會有——只是說它不再影響我們正常的經濟活動、社會活動。我們講的“復常”是這個意義的“復常”。

從民眾的角度應該正確去看待，新冠病毒還是要防，不是感染一次就一勞永逸了。如果害怕感染，可以打疫苗，特別是老人和小孩。我們呼籲中國政府還是應該批准mRNA疫苗，迄今不批准mRNA疫苗是一點道理都沒有。

德國之聲：中國是不是也在研制類似的疫苗，不知進展如何？是不是中國政府在等國產的mRNA疫苗？

金冬雁教授：如果中國有國產的mRNA疫苗，那就拿出來批准。不行的話就該批准輝瑞和莫德納的疫苗。這是全世界主流的疫苗。將來人家都走向統一化了，就是說常態化的接種，每年接種一次，而中國如果還是不走向這個方向，

還是用過去的毒株，還是以滅活疫苗為主，那麼顯然是跟不上防控的需要的。最後導致的後果就像這次“大海嘯”一樣。這次之所以這麼猛也跟疫苗不夠有效有關。因此中國政府應該盡快批准mRNA疫苗，痛定思痛。

現在造成這麼多死亡還跟沒有儲備藥物有關，沒有建立一個公平、按需分配藥物的機制，特別是Paxlovid。這樣肯定會造成更多的死亡。

即使將來進入後流行期，也就是地方性流行或者是風土化階段，還是需要把這兩件事情抓緊，落實。如果這兩件事情不從國家層面落實，那將來還是會很糟糕的。

德國之聲：中國政府不批輝瑞的疫苗，輝瑞的所謂特效藥也沒有納入醫保，您認為主要的原因是什麼？

金冬雁教授：可能是決策的人不太了解疫苗效果的重要性。

德國之聲：中國除了感染人數是黑洞，死亡人數也是一個黑洞。現在有很多傳言，到底是什麼樣的情況？參照香港的情況，您有一個自己的估計嗎？

金冬雁教授：沒有。這一點實在沒有辦法去估計。我們原來想象是不可能有這麼高的。但現在各方面的信息都非常混亂。當然死了4億是不可能的，死了幾千萬也是不可能的，但是死了多少百萬有沒有可能呢？這是一個問號。有沒有超過200萬人，有沒有超過500萬人？這是無法評斷的。他們當然有責任去搞清楚。如果搞不清楚，至少遲早該公布全民死亡的數字。大家可以從這個數字來比較，看到底死了多少人。這也是信息公開的一個需要。

德國之聲：去年11月您在接受德國之聲采訪時表示支持開放，當時您有沒有想到中國開放的方式會是這樣一個狀況？

金冬雁教授：沒有想到。我們主張的開放是逐步和有序的開放，而且我們建議的是在春季，氣溫在20度以上，春暖花開時在南方試點去開放。沒有預料到他們是這麼樣去開放。而且我一再強調開放應是逐步的、有序的，要做好三個硬件的准備。第一是疫苗接種，第二是儲備好藥物，儲備好輝瑞的Paxlovid，第三是做好醫療設施的准備，做好應急的方案，要把醫療體系的短板補足。這三點都沒做到的情況下就開放，風險是很高的，也是我們不想見到的。當初我們沒有預料到他這樣開放，也沒有預料到疫情有這麼嚴重。因為和香港相比較，中國80歲以上老年人的疫苗接種是比較高的，他說是有60%。要不然就是實際上沒有這麼高，要不然就是接種完疫苗到現在已經非常長時間，已經超過一年，否則不可能這麼嚴重。

德國之聲：現在情況已經如此，那麼專家們還有什麼建議呢？

金冬雁教授：還是應該做好上面說的三點，因為如果永遠不做的話，還會出現嚴重的情況，還會死人。如果沒有這些藥，沒有好的疫苗，將來還是會死人的，一段時間以後還會更多。現在老人的接種率其實還是不高。將來不是說沒有病毒了，病毒還存在於社區裡面，還是會有地方性流行，最終是會到達高危人群的。我們剛才講到mRNA疫苗，如果有國產的mRNA疫苗，而且和別人的一樣有效，那當然很好。還有就是要儲備抗病毒藥。如果不做到這些，將來疫情再來時，還會有人死去。

德國之聲：如果現在這波疫情過去了，那麼什麼時候還會來呢？是到下一個冬天？

金冬雁教授：因為大多數人已經感染過了，所以應該是在6個月以後。老人仍然是高危的，因為他們自然感染以後，免疫力的退卻也比健康人快。這部分人在3到4個月以後危險性就增高了。所以我們希望動員這些人再打疫苗。加強他們的免疫力和保護。而且我們當然是主張他們打更有效的疫苗。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】